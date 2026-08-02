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呼應盧秀燕倒閣、倒賴說 民眾黨：地方選舉大贏也可視同倒閣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕呼籲2026倒閣2028倒賴，民眾黨秘書長周榆修說和盧市長所提方向是一致的，就是倒賴，但覺得重心要放在在野合作的選舉上。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕呼籲2026倒閣2028倒賴，民眾黨秘書長周榆修說和盧市長所提方向是一致的，就是倒賴，但覺得重心要放在在野合作的選舉上。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕下午出席民眾黨黨慶時，痛批台糖公司在5月份就已經發現了苯駢芘致癌物，台糖公司是一個國營事業，是一個國家事業，台糖發現的有致癌的苯駢芘，竟然沒有通報，這個就是吃案，不只是蓋牌還是吃案。她呼籲，2026全民投票到閣、2028全民倒賴。

對此，民眾黨秘書長周榆修說，基本上就是要對賴清德政府的總檢討，民眾黨和盧市長所提方向是一致的，就是倒賴，但覺得重心要放在在野合作的選舉上。

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹說，柯文哲說過，2026必須合作才有2028的未來，民眾黨在台中市的藍白合下，未來市議會成立黨團可期。2026倒閣可視為是一次對民進黨的不信任投票，而只要縣市長選舉大贏也就可以視同是倒閣了，也就是用地方選舉的選票來倒閣。

民眾黨主席黃國昌受訪時也指出，絕大多數的在野陣營大家的共識要倒的是賴清德這個賴政府治，蔣市長事後也表示認同這樣的目標。現在比較重要的是食安風暴過去發生的事情，行政院還沒有給大家一個清楚的交代。

他說，隨著司法偵辦的腳步，大家發現行政院隱匿的事情越來越多。當初行政院還大言不慚地說是業者主動通報，現在才發現業者早就知道而且隱匿了非常久，非常多重要的關鍵事實到目前還沒有跟大家說清楚講明白，而是刻意的隱匿當中。面對這樣的一個倒行逆施的政府，在野最重要的的工作就是在國會扮演好監督的角色，要求賴政府負起應該該負的責任。

盧秀燕說，今年11月28地方大選，2026全民用神聖的一票出來投票，行使你最對賴政府的不同意，呼籲他們要做好執政的工作。所以2026全民投票到閣，讓政府能夠認真做，更努力、更照顧人民。再這樣下去民進黨如果執迷不悟，不能夠守護國家，好好的領導國家的話，2028全民倒賴。

民眾黨黨慶，許多支持者爭相排隊與兩位主席合影。記者黃寅／攝影
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盧秀燕 倒閣 地方選舉

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