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「賴清德，我們絕對不投降！」 柯文哲奮臂疾呼：民眾黨已不是一人政黨

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲說，過去這一段時間，不管是對他個人、對他的家人、對台灣民眾黨，都是非常大的折磨。但是，「賴清德，我們絕對不投降！」記者黃寅／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲說，過去這一段時間，不管是對他個人、對他的家人、對台灣民眾黨，都是非常大的折磨。但是，「賴清德，我們絕對不投降！」記者黃寅／攝影

台灣民眾今舉辦7周年黨慶，創黨主席柯文哲上台致詞時受到在場人士歡呼，聲音久久不歇，柯文哲也奮力疾呼，台灣民眾黨已經不是一人政黨。過去這一段時間，不管是對他個人、對他的家人、對台灣民眾黨，都是非常大的折磨。但是，「賴清德，我們絕對不投降！」

柯文哲說，7年前，台灣民眾黨成立的時候，沒有人知道可以走多遠。有人說，只是一時的政治現象；有人說，台灣不可能有藍綠以外的選擇；更有人說，只要柯文哲不選了，台灣民眾黨會自然消失。但7年過去了，「我們還在，而且還在成長當中。」

最重要的，台灣民眾黨已經不是一人政黨，而是有來自不同城市、不同專業、不同世代，願意為台灣承擔責任的一群人。「一個人走得快，一群人走得遠。」七年前，這一句話比較像是口號，但是在今天，它已經變成是一個事實。

他說，7年前為什麼要成立台灣民眾黨？因為他發現，台灣不是沒有人才，也不是沒有足夠的資源，很多問題不能解決，是因為政治立場和短期的選舉利益把它綁架住。大家都在忙著問：「誰是自己人？誰是敵人？」但是卻忘記問：「人民到底需要什麼？什麼才是人民最好的選擇？」

柯文哲說，政治是早上出門的時候，道路到底安不安全；是辛苦工作一個月以後，到底薪水能不能承擔一家人的生活；政治是年輕人要成家的時候，他到底能不能負擔得起一個住所；父母老了、生病的時候，能不能得到足夠的照顧。

政府公佈的數字很好看，股市大漲，GDP成長，可是人民的感覺不是這樣。越來越多的人覺得，他的努力沒有得到應有的回報，覺得政府離自己越來越遠。

民進黨政府用一句「抗中保台」去應付台灣所有面對的問題，只要反對民進黨，就被打成「中共同路人」，被當作是雜質。但是就是因為這樣，台灣民眾黨更要成為一個最願意傾聽民意、最願意面對問題的政黨。

柯文哲說，民眾黨要建立的不只是個人的知名度，更要建立人民對台灣民眾黨的信任。希望未來有人認識台灣民眾黨，不是因為他看過柯文哲或黃國昌的新聞，而是因為當他需要的時候，有一個台灣民眾黨的官員或者是民意代表，願意從頭到尾聽完他講的話，願意陪伴他處理掉他面對的問題。如果我們可以做到這一點，民眾黨才算真正走進社會，才有可能成為一個長久的政黨。

柯文哲 賴清德 民眾黨

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