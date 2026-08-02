朝野對抗害獨立機構 學者專家成工具人

因獨立機關難真正獨立，在野黨堅持不放行！近日NCC與監察委員都任期屆滿，府院雖有提名，但不是提太晚就是都提自己人，包括監委有選擇性辦案、公務車爭議，NCC則是將中天撤照、對誇大新聞雙重標準。以致於獨立機關雖標榜獨立，但因被提名的學者專家各有背景，無法取得朝野共識。

NCC獨立性受質疑

NCC委員與監察委員因7月31日任期屆滿而全部卸職，這兩個機關8月起在沒有新委員通過下，均陷入空轉困境。行政院雖3度提名委員，但前兩次人選都有不小爭議，包括原本的副主委翁柏宗能否代理、繼續提名有爭議的學者羅慧雯，而且政院也未在時限內依法提名，讓NCC人事案難以過關，只能空轉。

加上NCC在下架中天、讓鏡電視上架等爭議不斷，以及前主委詹婷怡曾被前行政院長蘇貞昌質疑縱容特定媒體散布假消息，NCC內部還爆料決策從「合議制」變成「諮詢制」。內外壓力不斷下，民眾對於NCC能否保有獨立性高度存疑。

涉資源分配難獨立

政大法律系教授廖元豪分析，過去設立獨立機關，希望透過專家排除政治人物的干擾、以專業治理，但後續實踐便顯得太過天真，因產業管制涉及資源分配、利益分配順序，若落實獨立的結果對行政機關不利，很容易受到不小壓力，再加上賴政府不願與在野黨協調人選，「誰還相信委員們不是政府的人？」

此外，同樣面臨人數短缺或空缺的職位，如檢察總長被提名人徐錫祥遭國會否決後，竟仍可以「代理」的名義借屍還魂；在大法官僅有8人，其中3人不願做出判決下，餘下5人竟可以不顧一切作出判決。民眾難免會懷疑：「台灣還能有獨立機關嗎？」

監委多為自己人

總統府曾於6月11日提出監委名單，但人選從前綠委、前綠營政務官、黨產會專委到民進黨廉政會主委，擺明了以綠營背景者占了多數；過去監察院就曾爆出濫用公務車爭議，還有選擇性辦案如重啟林智堅學倫案調查、行政院前發言人陳宗彥「小芸案」彈劾未通過、以及疫情期間對疫苗案輕輕放下，都讓外界質疑監察院的獨立性何在？

在國會朝小野大的結構下，「獨立」機關陷入空轉恐怕是難抵抗的宿命。前總統陳水扁當初提名監委也因為遭否決，讓監察院空轉了3年半，直到政黨輪替後才解決，而監察院能順利運轉大多是朝野一致的時期（前總統馬英九、蔡英文），是否要讓監察院與NCC空轉，將取決於朝野溝通，尤其是總統賴清德的智慧。

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