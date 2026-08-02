誰的責任？NCC、監察院癱瘓 朝野互推痛批

NCC與監察院癱瘓是誰的責任？朝野互相痛批！藍黨團書記長林沛祥質疑，NCC委員在壓線前7天才送名單，是刻意壓縮審議時程、將停擺責任推給立法院。監察院提名的人事部分，藍多數立委主張「廢人不廢院」，白則堅持廢院不審；綠委林楚茵則批評，藍白堅持不審NCC，主張廢監院卻又不敢修憲，屬惡意杯葛。

雖然立法院決議9月將會處理監委人事同意權，NCC預計也會一併處理，但監察院牽涉彈劾、糾舉，NCC牽涉媒體換照，過去都有高度爭議，加上民眾黨已明確表態要廢除監察院，這兩者的新人事案通過的機會都相當低，恐怕要等2028年若政黨輪替、朝野一致才可能運作。

行政院未按時提名

NCC與監察院自8月起都陷入沒有委員的空轉困境。國民黨團書記長林沛祥批評，人事同意權案交付審查後，審查期間不得少於一個月，是要讓立法院有充足時間把關被提名人的適任性，而非只走過場。行政院在委員任期將屆滿短短幾天前才送出名單，很難不讓外界質疑，到底是真心希望補齊NCC，還是刻意壓縮審查時程，最後再把「空城」的責任推給立法院？

民眾黨立院黨團總召陳清龍則批評，《NCC組織法》第4條規定，委員因立法院不同意或出缺致人數未達足額時，行政院長應於3個月內補足提名。行政院長卓榮泰不甩提名期限，是違法失職；行政院在委員卸任前7天才把名單送出來，是故意讓NCC癱瘓，以便製造政治對立，卓榮泰要負最大的責任。

監察院通過機率低

總統賴清德6月即提名第7屆監委名單，提名獨派大老陳永興出任監察院長，現任監委王榮璋為副院長；立法院31日朝野達成共識，同意9月29日舉行立法院第11屆第6會期第1次會議，並於當天進行監察院人事同意權案記名投票表決，但缺少民眾黨的投票，新監委通過的機率很低。

目前國民黨團多數立委傾向先朝「廢人不廢院」方向封殺人事案，並批評多數監委是「綠友友」，難維持監察院獨立性；民眾黨則是「廢院不廢權」，主張廢監察、考試兩院，將監察權、審計權回歸國會，考選權則回歸行政院下轄部門，以便落實行政、立法、司法三權分立。

綠委：未修憲應按舊制進行

民進黨立委林楚茵則批評，行政院早已送出NCC委員名單，藍白堅持不審，導致700多件廣電換照、違規裁罰等民生案件全因為沒有委員無法進行。另外，藍白不敢修憲廢監察院，真有本事就光明正大提案走「修憲程序」。憲法現在還沒改，監察院就是法定的憲政機關，審查人事案是立委的憲法法定職責，應該依法行政。

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