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監委被提名人問卷已回覆 國民黨團批：完全失去風憲機關應有的骨氣

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

立法院將在8月6日舉行第7屆監察院人事同意權案公聽會，日前所有監委被提名人問卷皆已回傳進立院。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄今天指出，答覆中一再淡化監察院失去公信力，完全失去風憲機關應有的獨立性與骨氣，令人無法接受。

許宇甄指出，針對監察委員被提名人回答國民黨團書面提問的回答，以監察院正、副院長被提名人陳永興、王榮璋的回答為例，答覆中一再淡化監察院失去公信力的真正原因，甚至將民眾不滿歸咎於「資訊落差」與宣傳不足，充斥著「不敢監督行政權」、「自我閹割風憲職權」以及「為執政黨違憲行為護航」的荒謬觀點，完全失去風憲機關應有的獨立性與骨氣，令人無法接受！

許宇甄表示，針對行政院長卓榮泰罕見行使「不副署」拒絕執行立法院三讀通過之法律，以及司法院大法官以5人會議做出爭議判決等重大憲政危機，陳永興與王榮璋居然異口同聲地以「屬司法權範疇」、「法學尚無定論」或「等候憲法法庭判決」為由敷衍塞責。行政院長恣意拒絕副署法案，是徹頭徹尾的毀憲亂政，監察院作為最高監察機關，本應發揮彈劾、糾正的監督功能，被提名人卻未任官先怯，主動棄守職責，淪為行政機關違憲擴權的護航者。

許宇甄批判，對於民眾對監察院滿意度低下、高達三成以上主張廢除監察院的客觀民意，陳永興竟將其歸咎於「資訊落差」與民眾不了解成果。這種高高在上、檢討人民的「官僚傲慢」，正是不信任感居高不下的主因。而對於中選會非法沒收公投案、內政部曲解法律限制陸配參政等嚴重侵害人權與民權之行為，被提名人更不敢講一句公道話，一昧替行政機關「找理由合法化」，完全背離監察委員監督官箴、保障人權的初衷。

許宇甄強調，監察院絕不能成為執政黨的「護航院」與綠營高官的「酬庸所」，國民黨團立場非常明確，絕不會淪為執政黨任命案的「橡皮圖章」，國民黨團將秉持最嚴格的標準，逐一審查所有監察委員被提名人的資格與憲政理念，凡是缺乏獨立性、不敢監督執政者、立場傾斜不合適的提名人，國民黨團絕對不會同意通過。

監委 國民黨團 許宇甄

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