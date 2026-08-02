痛批民進黨不斷挑撥分化 盧秀燕：藍白合則兩利、分則兩害

台灣民眾黨今（2）日於台中市舉行7周年黨慶暨黨代表大會，台中市長盧秀燕特別以「地主」身分應邀出席，盧秀燕致詞時強烈抨擊民進黨執政荒腔走板、胡作非為。並坦言國會在憲政體制下要倒閣相當不易，因此公開呼籲全台民眾在今年底大選站出來投票，開出「2026全民倒閣、2028全民倒賴」的第一槍，展現藍白合作與監督執政黨的堅定決心。

盧秀燕表示，非常歡迎年輕政黨來到台中，並誠摯祝福有理想的民眾黨生日快樂。她指出，台中市是全國第一個「藍白合作示範區」，民眾黨將黨慶選在台中舉辦，相當歡迎。

針對近期藍白陣營的互動，她痛批民進黨不斷對兩黨進行挑撥分化，但事實是「合則兩利、分則兩害」，藍白兩黨唯有堅定前行才能為國家與人民奮鬥。

談及民進黨政府近期表現，盧秀燕直言，從爆發的「致癌油」等食安問題即可看出，民進黨執政不僅荒腔走板，更是胡作非為。

盧秀燕坦言，受到憲政體制上的諸多限制與阻礙，國會在制度上要推動「倒閣」相當不易。因此，她特別呼籲全台民眾，必須在今年底的各級地方大選中踴躍出來投票，用手中的選票展現民意，共同達成「2026全民倒閣、2028全民倒賴」的目標，為台灣帶來真正的政局改變。

她強調，兩黨必須秉持成立初衷，透過今年年底的大選動員全民力量，用選票翻轉局勢，達成全民倒閣與倒賴的最終目標。

盧秀燕致詞，現場氣氛相當熱烈。