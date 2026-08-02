快訊

出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

睡前喝水也上榜！醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

外媒：台灣經濟勢如破竹 專家警告「川普恐要求與台灣重談貿易協議」

痛批民進黨不斷挑撥分化 盧秀燕：藍白合則兩利、分則兩害

聯合報／ 記者黃寅余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕。記者黃寅／攝影

台灣民眾黨今（2）日於台中市舉行7周年黨慶暨黨代表大會，台中市長盧秀燕特別以「地主」身分應邀出席，盧秀燕致詞時強烈抨擊民進黨執政荒腔走板、胡作非為。並坦言國會在憲政體制下要倒閣相當不易，因此公開呼籲全台民眾在今年底大選站出來投票，開出「2026全民倒閣、2028全民倒賴」的第一槍，展現藍白合作與監督執政黨的堅定決心。

盧秀燕表示，非常歡迎年輕政黨來到台中，並誠摯祝福有理想的民眾黨生日快樂。她指出，台中市是全國第一個「藍白合作示範區」，民眾黨將黨慶選在台中舉辦，相當歡迎。

針對近期藍白陣營的互動，她痛批民進黨不斷對兩黨進行挑撥分化，但事實是「合則兩利、分則兩害」，藍白兩黨唯有堅定前行才能為國家與人民奮鬥。

談及民進黨政府近期表現，盧秀燕直言，從爆發的「致癌油」等食安問題即可看出，民進黨執政不僅荒腔走板，更是胡作非為。

盧秀燕坦言，受到憲政體制上的諸多限制與阻礙，國會在制度上要推動「倒閣」相當不易。因此，她特別呼籲全台民眾，必須在今年底的各級地方大選中踴躍出來投票，用手中的選票展現民意，共同達成「2026全民倒閣、2028全民倒賴」的目標，為台灣帶來真正的政局改變。

她強調，兩黨必須秉持成立初衷，透過今年年底的大選動員全民力量，用選票翻轉局勢，達成全民倒閣與倒賴的最終目標。

盧秀燕致詞，現場氣氛相當熱烈。

盧秀燕 藍白合 民進黨

延伸閱讀

蔣萬安喊倒閣 鄭麗文否認「以5席不分區換民眾黨合作」：八字都沒一撇

【即時短評】上凱道不是為蔣萬安、盧秀燕 是對執政失能發出怒吼

黃國昌合體謝龍介台南助選 喊藍白合「不用懷疑」

盧秀燕卸任市長後秒備戰2028？副手鄭照新回「一句話」 全場秒懂了

相關新聞

影／出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

民眾黨今天下午在台中舉行七周年黨慶活動，台中市長盧秀燕受邀出席，引起各界關注。盧秀燕到場指出，國民黨與民眾黨都是為了國家與人民而成立及努力奮鬥，但民進黨對藍、白兩黨的合作挑撥分化，合則兩利、分則兩害，「藍白合堅定前行」。

痛批民進黨不斷挑撥分化 盧秀燕：藍白合則兩利、分則兩害

台灣民眾黨今（2）日於台中市舉行7周年黨慶暨黨代表大會，台中市長盧秀燕特別以「地主」身分應邀出席，盧秀燕致詞時強烈抨擊民進黨執政荒腔走板、胡作非為。並坦言國會在憲政體制下要倒閣相當不易，因此公開呼籲全台民眾在今年底大選站出來投票，開出「2026全民倒閣、2028全民倒賴」的第一槍，展現藍白合作與監督執政黨的堅定決心。

去年留空位今年迎回阿北！黃國昌感性致詞：成功救柯文哲回到隊伍中

台灣民眾黨今在台中市舉辦7周年黨慶和黨代表大會，黨主席黃國昌在黨代表大會上致詞時感性地說，他記得去年夏天黨代表大會，他特別在旁邊留了一個空的位子給創黨主席柯文哲，因為大家的堅持和不離不棄，不僅成功地把柯文哲主席從土城看守所救出來，也讓「阿北」回到台灣民眾黨這個大家庭的隊伍當中。

菲國在我南海領土畫領海基線 國民黨批政府噤聲「喪權辱國莫此為甚」

菲律賓7月29日依「聯合國海洋法公約」向聯合國秘書處遞交民主礁及周邊海域領海基線圖，國民黨文傳會主委陳以信今表示，菲律賓公然在中華民國固有領土上劃設領海基線，已嚴重侵害我國南海主權，賴清德政府卻至今不聞不問、噤聲不語，「喪權辱國莫此為甚！」

中國大陸廠牌虛偽標示台灣製造 審計部示警：公務機關採購釀資安漏洞

近年全球資安威脅持續升高，政府機關及關鍵基礎設施屢遭滲透，審計部近日在年度決算報告提及，公務機關採購使用監視器資通訊產品，現行規範偏重最終品牌或產地標示，關鍵零組件來源、產品資安驗證及採購規格的管控機制並不周延，形成國家資安防護漏洞。

公教退休金補差額有無跳票？李來希問政院：還要嘴硬嗎？

立法院去年底三讀通過「停砍年金」法案，約18萬名受影響退休公教人員的退休金差額，8月1日已入帳。對於傳出行政院、考試院不同調跳票的說法，銓敘部昨天表示，法規已生效，中央及地方都依法規處理中。全國公務人員協會前理事長李來希今說，行政院有沒有補發今年1至7月溢扣的款項，8月1日的退休金是按照新的標準發給，還是仍然堅持舊的標準？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。