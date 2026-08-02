影／出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

民眾黨今天下午在台中舉行七周年黨慶活動，台中市長盧秀燕受邀出席，引起各界關注。盧秀燕到場指出，國民黨與民眾黨都是為了國家與人民而成立及努力奮鬥，但民進黨對藍、白兩黨的合作挑撥分化，合則兩利、分則兩害，「藍白合堅定前行」。

盧秀燕致詞表示，民眾黨是年輕的政黨，因此她致詞簡單扼要，她首先以市長身分歡迎大家來台中；民眾黨是個年輕有理想的政黨，祝福七周年生日快樂。

盧秀燕說，台中市是全國第一個藍白合作示範區，「民眾黨黨慶來台中，來對了」。民進黨對藍、白兩黨的合作挑撥分化，合則兩利、分則兩害，「藍白合堅定前行」。

盧秀燕強調，國民黨與民眾黨兩個政黨，都是為了國家與人民而成立及努力奮鬥，從最近的致癌油，看得出民進黨的執政荒腔走板、胡作非為，因憲政上的限制，國會要倒閣不容易，但是呼籲所有民眾今年底大選出來投票，「2026全台倒閣、2028全民倒賴」。

盧秀燕最後也祝福民眾黨黨慶活動成功，國運昌榮。