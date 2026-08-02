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鄭麗文、盧秀燕捐熊本遭中國網友砲轟 侯友宜：災難應共同面對

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席三鶯觀光節活動，會後受訪表示，面對災難應共同面對，期盼各地都能休養生息、快速復原。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜今出席三鶯觀光節活動，會後受訪表示，面對災難應共同面對，期盼各地都能休養生息、快速復原。圖／新北市政府提供

國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕捐款協助日本熊本震災，卻遭部分中國網友質疑，為何未捐助廣西洪災。新北市長侯友宜今表示，大家都不期待災難發生，但災難發生後，應共同面對，無論世界何處受災，都衷心期盼能夠休養生息、快速復原。

侯友宜今上午出席「115年新北三鶯觀光節慶開幕活動暨客家遊具開工典禮」，接受媒體聯訪時，被問到鄭麗文、盧秀燕捐助熊本震災，卻遭部分中國網友砲轟，質疑未對廣西洪災捐款，如何看待相關爭議。

侯友宜表示，大家都不期待災難發生，災難發生後，大家應一起共同面對，「都希望在全世界都能夠休養生息、快速地復原」，這是所有人的衷心祝福與期盼。

侯友宜說，面對災難，大家應共同承擔，也期待國際社會能夠愈來愈好。

侯友宜 盧秀燕 鄭麗文 熊本 捐款

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