聽新聞
0:00 / 0:00
鄭麗文、盧秀燕捐熊本遭中國網友砲轟 侯友宜：災難應共同面對
國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕捐款協助日本熊本震災，卻遭部分中國網友質疑，為何未捐助廣西洪災。新北市長侯友宜今表示，大家都不期待災難發生，但災難發生後，應共同面對，無論世界何處受災，都衷心期盼能夠休養生息、快速復原。
侯友宜今上午出席「115年新北三鶯觀光節慶開幕活動暨客家遊具開工典禮」，接受媒體聯訪時，被問到鄭麗文、盧秀燕捐助熊本震災，卻遭部分中國網友砲轟，質疑未對廣西洪災捐款，如何看待相關爭議。
侯友宜表示，大家都不期待災難發生，災難發生後，大家應一起共同面對，「都希望在全世界都能夠休養生息、快速地復原」，這是所有人的衷心祝福與期盼。
侯友宜說，面對災難，大家應共同承擔，也期待國際社會能夠愈來愈好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。