鄭麗文、盧秀燕捐熊本遭中國網友砲轟 侯友宜：災難應共同面對

台灣民眾黨今在台中市舉辦7周年黨慶和黨代表大會，黨主席黃國昌在黨代表大會上致詞時感性地說，他記得去年夏天黨代表大會，他特別在旁邊留了一個空的位子給創黨主席柯文哲，因為大家的堅持和不離不棄，不僅成功地把柯文哲主席從土城看守所救出來，也讓「阿北」回到台灣民眾黨這個大家庭的隊伍當中。

2026-08-02 12:05