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經費遭大幅刪凍 楊儒門：台灣需留下真實的公視

中央社／ 彰化縣2日電

公視捐贈經費遭提案刪減及凍結逾10億元，接近政府捐贈費用半數。農運人士楊儒門今天說，預算可監督，但不能一口氣凍刪近半，台灣需要願安靜聽人說話、把真實留下來的公視。

立法院審查115年度總預算案，當中關於公視捐贈經費遭提案刪減及凍結逾新台幣10億元。文化部長李遠日前表示，公共電視及其他公廣集團預算其實一直不夠，明明是執行公共任務與價值，存在很重要，不解為何每次審預算都被對付，希望立法院能一毛不刪。

此外，公視、小公視、公視台語台等50多名製作人也發起連署，呼籲各界支持並共同守護公共媒體，避免因大幅凍刪預算影響節目製播；公視董監事會近日也發表聲明強調，公廣集團是台灣的公共財，摧毀容易，建設維艱，請立委珍惜屬於國民全體的公共傳播體系。

農運人士楊儒門今天也透過臉書（Facebook）分享「搶救公視預算請支持連署」網址連結並表示，他支持公視，也請大家花1分鐘加入連署；楊儒門說，這些年，從農村、土地、生態，到孩子、老人和各種不容易被看見的人，公視一直願意花時間好好記錄。

楊儒門表示，預算可以監督，但不能一口氣凍刪近半，讓認真做事的人連節目都做不下去。台灣已經有太多吵鬧的媒體，「我們更需要一個願意安靜聽人說話、把真實留下來的公視。」

公視 預算 公廣集團

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