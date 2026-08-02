走出藍綠對立 黃國昌：民眾黨扮演中道和關鍵角色

台灣民眾黨今在台中市舉辦7周年黨慶和黨代表大會，黨主席黃國昌在黨代表大會上致詞時舉立法院通過的國防特別條例預算是依民眾黨版本為例說，民眾黨不僅僅扮演著中道的角色，而且扮演著非常關鍵的角色。台灣的納稅人所繳的每一筆稅金都要用在刀口上，不可以讓現在的民進黨揮霍，更不可以讓現在的民進黨拿來養綠友友、養綠媒。

黃國昌向黨代表們說，我們見證了台灣社會所面臨各式各樣的問題，也在這個歷程當中台灣民眾黨一次又一次證實了我們在台灣作為第三大黨所扮演關鍵的角色。他用具體的例子跟黨代表說明，去年對台灣而言的一個非常大的衝擊，就是民進黨政府拿了兩張的A4紙跟全體台灣人要1兆2500億元的特別預算，歷經了好幾個月的討論，中國國民黨只願意給3千8百億，最後在立法院三讀通過的條文3千億加4千8百億，總共7千8百億元特別條例的預算，就是按照台灣民眾黨所提出來的修正動議通過。

他說，這件事情清楚的印證了在台灣藍綠兩大黨他們各自的立場、各自的主張，台灣民眾黨不僅僅扮演著中道的角色，而且扮演著非常關鍵的角色。在這個歷程當中，民眾黨向台灣人民展現，台灣民眾黨支持台灣的國防、捍衛台灣的自由民族法治和人權，但是同時也站在人民的立場，幫人民看緊荷包。

黃國昌說，台灣的納稅人所繳的每一筆稅金都要用在刀口上，不可以讓現在的民進黨揮霍，更不可以讓現在的民進黨拿來養綠友友、養綠媒，這是我們下達的主張和堅持。