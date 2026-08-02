去年留空位今年迎回阿北！黃國昌感性致詞：成功救柯文哲回到隊伍中

台灣民眾黨今在台中市舉辦7周年黨慶和黨代表大會，黨主席黃國昌在黨代表大會上致詞時感性地說，他記得去年夏天黨代表大會，他特別在旁邊留了一個空的位子給創黨主席柯文哲，因為大家的堅持和不離不棄，不僅成功地把柯文哲主席從土城看守所救出來，也讓「阿北」回到台灣民眾黨這個大家庭的隊伍當中。

黃國昌說，他記得去年夏天黨代表大會，他特別在旁邊留了一個空的位子給創黨主席柯文哲，當時曾經共同許諾今年7周年的黨慶一定要會把主席從土城看守所救出來，讓他參加7周年的黨慶。今天上午柯文哲主席雖然因為另有行程沒有辦法參加黨代表大會，但是下午7周年的黨慶，柯前主席就會跟我們一起共同見證台灣民眾黨從一個人走向一群人，又從一群人走向台灣各個角落，歷經7年成長的的關鍵歷程。

黃國昌深深一鞠躬說，他要利用這個機會特別感謝全體的黨工職、黨代表和民眾黨的支持者，在我們最困難的時候，因為大家的堅持和不離不棄，不僅成功地把柯文哲主席從土城看守所救出來，也讓「阿北」回到台灣民眾黨這個大家庭的隊伍當中，讓我們的隊伍走得越來越壯大、腳步越來越堅定。