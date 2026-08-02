菲國在我南海領土畫領海基線 國民黨批政府噤聲「喪權辱國莫此為甚」

菲律賓7月29日依「聯合國海洋法公約」向聯合國秘書處遞交民主礁及周邊海域領海基線圖，國民黨文傳會主委陳以信今表示，菲律賓公然在中華民國固有領土上劃設領海基線，已嚴重侵害我國南海主權，賴清德政府卻至今不聞不問、噤聲不語，「喪權辱國莫此為甚！」

陳以信指出，外界所稱的黃岩島即我國所稱的民主礁，屬於中沙群島，在我國南海主權疆域範圍內，是中華民國固有領土。外交部過去曾明確重申，民主礁為中沙群島島礁之一，任何國家無論以任何理由或方式予以主張或占據，中華民國政府「一概不予承認」。如今菲律賓在民主礁及周邊海域提交領海基線圖，政府卻突然失聲？陳以信質問：「賴清德政府的南海主權立場到哪裡去？」

陳以信指出，去年9月中共官方對民主礁採取單邊行動時，外交部特發聲明強調「中國無權對我國所屬民主礁採取任何不當舉措」，痛批「單邊舉措凸顯其霸權心態」；如今菲律賓直接在我國主張的民主礁劃設領海基線，賴政府竟然連一句抗議都沒有？

陳以信批評，賴政府抗中時主權講得震天響，面對日、菲侵害我國主權卻噤若寒蟬，賴政府守護主權竟然還有雙重標準？他要求外交部應即向菲律賓提出正式交涉，清楚表明中華民國主權立場；賴清德總統更不可繼續裝聾作啞，應立即召開國安會議，全面研商政府因應策略。