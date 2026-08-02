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中國大陸廠牌虛偽標示台灣製造 審計部示警：公務機關採購釀資安漏洞

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
近年全球資安威脅持續升高，審計部近日在決算報告提及，公務機關採購監視器等資通訊產品管控機制並不周延，恐怕形成國家資安防護漏洞。圖／聯合報系資料照片
近年全球資安威脅持續升高，審計部近日在決算報告提及，公務機關採購監視器等資通訊產品管控機制並不周延，恐怕形成國家資安防護漏洞。圖／聯合報系資料照片

近年全球資安威脅持續升高，政府機關及關鍵基礎設施屢遭滲透，審計部近日在年度決算報告提及，公務機關採購使用監視器資通訊產品，現行規範偏重最終品牌或產地標示，關鍵零組件來源、產品資安驗證及採購規格的管控機制並不周延，形成國家資安防護漏洞。

2022年，經濟部新竹產業園區辦理監視器系統採購案，廠商交付監視器主機為中國大陸廠牌，然而卻虛偽標示產地為台灣，甚至取得「台灣製產品MIT微笑標章」。民眾黨前立委黃國昌去年也在立法院提出質詢，他指控昇銳電子當時成為「安控國家隊」，廠商從中國進口監視器改標成台灣製造，包含軍事要塞、關鍵基礎設施都淪陷。

審計部近日發布114年度中央政府總決算審核報告，提及公務機關採購使用監視器等資通訊產品限制規範，仍然偏重最終品牌或產地標示，對於關鍵零組件來源、產品資安驗證及採購規格限制等事項管控機制尚未周延，導致資安疑慮產品可能藉由虛偽標示產地、貼牌重組等方式流入公務部門，形成國家資安防護漏洞。

審計部表示，我國在2019年訂頒資通訊產品使用規範，限制各公務機關使用中國大陸廠牌資通訊產品，然而後續多次發生「廠商使用中國大陸廠牌卻虛偽標示為台灣製造」交付履約等情事，顯示現行最終產品廠牌的管制政策，恐怕不足以有效防範資安疑慮產品流入公務部門。

報告指出，經濟部所轄新竹產業園區辦理監視器系統採購案，過去發生廠商交付監視器主機為中國大陸廠牌，然而卻虛偽標示產地為台灣，甚至取得經濟部「台灣製產品MIT微笑標章」。根據法務部調查局的說法，該公司及其子公司在2020至2024年間得標多件政府採購案，其影響範圍涵括國營事業、中央部會及地方政府等。

審計部表示，根據行政院清查結果，各部會使用昇銳電子產品約3400項，國防部自行確認使用954部監視器主機，經濟部清查該部及所屬也有49部，其所轄產業園區使用昇銳電子監視器設備的數量合計高達275項，經濟部估計後續汰換所需經費約需4000萬元。

報告指出，震騰科技公司得標國立中山大學仁武校區監視器系統建置、高雄榮民總醫院台南分院監視錄影設備汰換及後續擴充等採購案，同樣涉及中國大陸設備貼牌偽造成台灣製履約，顯示現行政策不足有效防範資安疑慮產品流入公務部門，恐怕損及我國高科技產業供應鏈信譽，影響層面不容忽視，行政院應該督促相關主管機關提出具體改善措施。

中國大陸 資安 台灣製

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