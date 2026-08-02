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公教退休金補差額有無跳票？李來希問政院：還要嘴硬嗎？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。聯合報系資料照
全國公務人員協會前理事長李來希。聯合報系資料照

立法院去年底三讀通過「停砍年金」法案，約18萬名受影響退休公教人員的退休金差額，8月1日已入帳。對於傳出行政院、考試院不同調跳票的說法，銓敘部昨天表示，法規已生效，中央及地方都依法規處理中。全國公務人員協會前理事長李來希今說，行政院有沒有補發今年1至7月溢扣的款項，8月1日的退休金是按照新的標準發給，還是仍然堅持舊的標準？

立法院去年底三讀通過停砍年改相關法案，銓敘部今年6月稱，去年12月28日至今年7月31日應補發退休金差額，最遲8月1日補發完成。李來希日前在臉書貼出退休金入帳的截圖，表示多年的努力終於有了初步的回報，1至7月份應補發的退休金差額終於入帳了，這可是花了多少年心血努力爭取的結果。

不過，有媒體報導，不僅今年度中央政府總預算尚未通過，無法發放，行政院正在編列明年度中央政府總預算，也沒有計畫編列這筆經費。行政院發言人李慧芝表示，在憲法法庭尚未作成判決前，既然銓敘部已依新法，對公務人員部分發出審定函，行政院尊重考試院職權。

李來希今質疑行政院「還要嘴硬嗎？」先問問院本部退休人員，行政院有沒有補發今年1至7月溢扣的款項，8月1日的退休金是按照新的標準發給，還是仍然堅持舊的標準？請講清楚說明白了！

李來希也說，這次只是返還今年溢扣的退休金與停止逐年遞減退養所得，再來就是要討回113年與114年的法定溢扣款，目前全案已經進入爭議審議程序，退休團體要求審議程序要經過公開辯論程序，讓立法者與當事人代表說明；接著要觀察明年軍公教人員調薪，退休人員的退養所得有沒有隨著物價指數核實調整，大家睜大眼睛等著瞧。

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