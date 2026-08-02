蔡壁如7天出家掀議 還俗宣布：更有智慧、更有力量掌握未來

民眾黨前立委蔡壁如日前突宣布前往高雄佛光山短期出家修行，引發政壇議論。歷時7天後，她昨透過社群宣布短期修行結束，強調這段時間讓她「滿滿的靜謐與平靜」，也重新累積面對未來的力量。

蔡壁如表示，踏出佛光山那一刻，內心感到前所未有的平靜。她回顧，這7天修道生活是一次深刻沉澱，不僅充實自我、增長福慧，更在修持過程中重建內在信心，讓她對未來道路有更清晰方向與掌握力。

適逢觀世音菩薩成道日，蔡壁如引用「慈悲沒有敵人」一語，直指當前社會紛擾，人們更應學會靜心、與自我對話。她也提到星雲大師「三好四給」理念，強調「說好話、做好事、存好心」及「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」，是她長期自我提醒的準則。

蔡壁如此次「出家再還俗」的舉動，在政壇引起熱議，她強調，將把修行所得轉化為面對人生與未來挑戰的動力，並把這份平靜與正向力量分享給外界。