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副總統接見全美州檢察長協會訪團 盼續深化台美合作
副總統蕭美琴日前接見全美州檢察長協會（NAAG）訪問團時表示，台灣與美國是重要夥伴，雙方在經貿、文化、教育、安全及執法等眾多領域均保持密切合作，與各州政府及州議會建立廣泛且穩固的夥伴關係，更是台美夥伴關係中重要一環。
總統府今天發布新聞稿，蕭副總統致詞時首先表達歡迎之意，並感謝全美州檢察長協會每年邀請法務部參與年度聚會與相關活動，促進雙方在執法、維護民主制度及共享價值上的交流與合作。
蕭副總統指出，台灣在美國設立的駐外館處有14個，雖然台灣幅員不大，但與美國各州均保持密切互動，展現台灣除重視與聯邦政府的夥伴關係外，也高度重視與各州政府及地方基層交流合作。
副總統說，此次訪團來訪，正是台灣與美國各州政府密切互動的具體展現，再次歡迎及感謝訪團成員撥冗來台訪問，並期盼持續深化台美各項交流合作。
訪賓一行由全美州檢察長協會會長湯偉麟（WilliamTong）率領，外交部次長陳明祺陪同，前來總統府拜會蕭副總統。
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