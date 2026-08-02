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停砍年金補發差額 政院：公教同步

聯合報／ 記者李人岳王小萌／台北報導
攸關公教人員停砍年金的退休金補發差額，行政院發言人李慧芝表示，銓敘部已經依照新法，對公務人員部分發出審定函，所以行政院尊重考試院職權，也尊重中央地方各發放機關的權責。而教育人員也會與公務人員同步辦理。聯合報系資料照
攸關公教人員停砍年金的退休金補發差額，行政院發言人李慧芝表示，銓敘部已經依照新法，對公務人員部分發出審定函，所以行政院尊重考試院職權，也尊重中央地方各發放機關的權責。而教育人員也會與公務人員同步辦理。聯合報系資料照

針對公教人員停砍年金的退休金補發，行政院發言人李慧芝昨日表示，銓敘部已依新法執行，行政院尊重考試院職權，也尊重中央地方各發放機關的權責，教育人員也會與公務人員同步辦理。

立法院去年底修正「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退撫條例」，退休所得替代率全面回溯至二○二三年標準計算，自二○二四年一月一日後不再逐年調降，行政院、考試院和立院民進黨團等聲請釋憲。

銓敘部今年六月表示，去年十二月廿八日至今年七月卅一日應補發退休金差額，最遲八月一日補發完成；行政院當時表示，希望憲法法庭盡速做出裁決，做為執行依據，一度引發外界擔憂昨日能否順利入帳？全國公務人員協會前理事長李來希日前證實，已收到一至七月退休金差額補發款項。

公務人員退撫制度由考試院主管，銓敘部表示，法規已生效，中央及地方都依法處理中。李慧芝指出，在憲法法庭尚未作成判決前，銓敘部既已依照新法，對公務人員部分發出審定函，行政院表示尊重，也尊重中央地方各發放機關的權責。此外，她質疑立院修法增加政府財政支出。

據了解，公務員退休金主要來自公務人員退撫基金與公保養老給付，兩者由政府與公務員共同提撥，並搭配政府預算支應。退撫基金採共同提撥制，自一九九五年七月後的新制，由公務員按月繳付自繳儲金，約占百分之卅五，政府負擔其餘約百分之六十五經費，共同存入基金專戶孳息支應。一九九五年之前的舊制年資或退休金差額，則由各級政府編列預算直接給付。相關官員透露，撥付差額所需的經費不成問題。

公教 年金 政院

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