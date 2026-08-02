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觀察站／獨立機關不獨立 難獲支持

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

監察院和ＮＣＣ昨起進入空窗期，執政黨批在野黨以政治立場來否決提名，卻忽略了從蔡賴兩任政府以來，獨立機關早被民進黨「武器化」，獨立機關一點也不獨立，才是如今鬧空城的根本原因。

檢視這屆監院，行政院前發言人陳宗彥「小芸案」彈劾未通過、疫情期間對疫苗案輕輕放下等爭議不斷，甚至在任期尾聲，還爆發出監委們私用公務車醜聞，盡失御史秉公獨立辦案該有的風骨。

攤開新一屆監委提名名單，從前綠委、前綠營政務官、黨產會專委到民進黨廉政會主委，擺明了還是綠營背景者占了多數，且個個「根正苗綠」，同樣和獨立機關沾不上邊。

ＮＣＣ當初成立也是定位為獨立機關，但近年來政治勢力影響，廣電媒體管制愈來愈嚴，甚至將新聞台關台，引發輿論譁然；ＮＣＣ也在多次民調中成了民眾信任度最低的部會，甚至被戲稱，在政治汙染下根本已成「髒兮兮」。

獨立機關要能恢復正常運作，賴政府得屏棄綠色意識形態、提出真正獨立行使職權的中道人選，這並非無先例，去年底審計長陳瑞敏將任滿，即獲得再提名續任。

陳瑞敏任內曾因審計部提出的決算審核報告「太敢言」，成為在野黨質詢素材，因此惹禍上身；時任監察院長陳菊公開要求審計部依事實適度澄清，赤裸施壓。陳瑞敏不卑不亢回應，決算報告發布後所獲評價有褒有貶，尊重多元開放且包容的社會；最終陳瑞敏在藍綠白共同支持下，獲立院過半票數順利續任審計長。

解鈴還須繫鈴人，如何化解獨立機關空轉僵局，考驗賴政府接下來提名人選的智慧。

陳宗彥 綠營 疫苗

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