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NCC委員上周才送名單 在野：政院故意癱瘓

聯合報／ 記者李人岳王小萌張曼蘋蔡晉宇／台北報導
行政院長卓榮泰昨表示，每個國民都有義務讓監察院等憲政機關能如期正常運作。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰昨表示，每個國民都有義務讓監察院等憲政機關能如期正常運作。記者曾吉松／攝影

針對監察院和國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）自昨起進入沒有委員在任的空窗期，行政院長卓榮泰昨表示，每個國民都有義務讓監察院等憲政機關能如期正常運作；而ＮＣＣ與中選會人事案先前屢次被「不具理由的理由」否決，期待同意權行使正常化。在野黨則反嗆，行政院在ＮＣＣ人事任期屆滿前七天，才提出新任委員名單，刻意壓縮審查時程，將ＮＣＣ停擺責任轉嫁給立法院。

監察委員與ＮＣＣ委員任期前天屆滿，兩機關從昨天起出現沒有委員的空窗期。

監院人士表示，彈劾、糾正與政治獻金裁罰等案件將全面停擺，且已通過彈劾移送懲戒法院審理的案件，一審判決出爐後，須由監委決定是否在廿天內上訴，如今將無法上訴；此外，民眾陳情案照常受理。

立法院預計下月新會期開議當天行使新任監委同意權，但外界並不看好這批被提名人能在立院成功過關。

民進黨立委林楚茵批評藍白「不敢修憲廢監察院，只敢擺爛」，卓揆昨日在參加「強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」前受訪表示，監察院是憲政機關，每個國民都有義務讓憲政機關如期正常運作，希望立委能審慎對監委行使同意權。

卓榮泰指出，包括ＮＣＣ和中選會，行政部門對於行使同意權的人選，都詳細陳述被提名人擔任委員的積極條件和正當理由，可是屢次都是以政治立場跟其他不具理由的理由來否決，他也期待同意權的行使應該進入到正常化。

根據立法院職權行使法，「人事同意權案交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查日起，期間不得少於一個月」。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，行政院此次操作政治味太重，在委員任期將屆滿前短短幾天才送出名單，很難不讓外界質疑，到底是真心希望補齊ＮＣＣ、恢復正常運作，還是刻意壓縮審查時程，最後再把「空城」的責任推給立法院？

民眾黨立院黨團總召陳清龍批評，卓榮泰不甩提名期限，是違法失職；行政院在委員卸任前七天才把名單送出來，是故意讓ＮＣＣ癱瘓，刻意製造政治對立。

至於行政院提名前台北市長柯文哲法務局長袁秀慧出任ＮＣＣ主委，被視為有意拉攏民眾黨。白營人士透露，袁秀慧曾在柯案偵辦期間，「亂傳話」影響案件走向，卸任後早已與民眾黨毫無聯繫。

NCC 在野 政院

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