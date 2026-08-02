白營拚修法提高全國老人健保補助 全國一致

九合一選舉逼近，各縣市紛紛端出福利政策。民眾黨立院黨團擬尋求藍營合作，修正老人福利法，將老人健保補助入法，搭配年齡、排富門檻限制，並設定補助額度，建立全國一致性的基本保障，力拚十月完成修法，搭配年底選舉，搶攻銀髮族選票。

國民黨立法院黨團曾提案修正老人福利法部分條文，讓六十五歲以上長者、所得稅率級距未達百分之廿者，免繳健保費，改由中央政府全額補助。因引發財源及公平性爭議，國民黨團再提修正動議，下修綜所稅率門檻至百分之五。同時，民眾黨團也有提案，相關提案目前在朝野協商階段。

當時，藍營內部有雜音，有人憂心補助老人健保費會形成對年輕人的相對剝奪感，也有人主張六都已有補助，下一步應全國統一，因為意見不一，藍營曾一度踩煞車。

據掌握，民眾黨團近日規畫要修正老人福利法，將「全額補助」調整為「部分補貼」，並將六十五歲以上、所得稅率未達百分之廿的長者納入補助範圍；至於具體補助金額，需先確認財源及制度設計；白營將與藍營持續討論。

據了解，白營預計立法院下會期開議一開議，就提修正動議，希望盡快完成三讀，讓老人健保補助成為全國性的法定福利。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，只要制度設計完善、財源規畫清楚，黨團都願意理性討論和共同推動。

林沛祥說，「老吾老以及人之老」不應是政府一時興起施捨的福利，而是先進國家照顧高齡社會的普世價值，更是政府應盡的責任。

民眾黨人士表示，老人健保補助近年已成各縣市競相加碼的福利政策，但受限地方財政能力，各縣市補助標準差異甚大，「同樣是老人、福利卻不同」。

該人士指出，黨團希望透過中央修法，建立全國一致的保障，避免福利因居住縣市不同而有落差；財政較充裕的地方仍可自行加碼，財力較弱的縣市則提供基本補助。

目前衛福部社家署全額補助健保費的對象為年滿七十歲以上中低收入老人，以及極重度、重度身心障礙。

藍白希望擴大補助範圍，有外界質疑地方政府已經從新版財政收支劃分法獲得更多財源，應逕行補助；白營人士主張，中央分配給地方的經費並未指定用途，地方仍可依需求投入建設、社福或其他政策，因此不能直接將財劃法增加的財源視為老人健保補助來源，兩者屬不同概念。