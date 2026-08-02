聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／大林蒲遷村案怒火續燒 綠鐵票區難保？

聯合報／ 本報記者郭韋綺王昭月

大林蒲遷村案原是回應居民長年承受空汙的重大工程，遷村經費與新材料循環產業園區計畫綁定曠日廢時，已讓居民詬病，不料進入協議價購與安置選地階段，卻因街廓配置及路沖等爭議再引發反彈，民怨成為近來選戰藍綠攻防的發燒議題，這把火若持續延燒，甚且可能成為綠營鐵票區的破口。

前鎮、小港是民進黨重要票倉，也是民進黨市長參選人賴瑞隆深耕多年的本命區，他擔任立委期間，多次為大林蒲遷村奔走，協助推動行政院核定遷村計畫，遷村被視為重要政績之一。但大林蒲遷村作業繁瑣，推動牛步化，好不容易進入安置選地階段，從補償方式、配地規則到近期引發討論的街廓配置，都遭質疑未與地方居民充分溝通。

對大林蒲的居民來說，配合國家政策，被迫遷村已是百般不願，未來分配到哪一塊土地、房子怎麼蓋、生活是否便利，看似小細節，卻攸關往後數十年居住權益和品質，當然放大檢視。

日前國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑大林蒲遷村案八百億元預算不夠，隨即遭對手賴瑞隆質疑「現在突然關注，根本在割稻尾」，雙方戰火一發不可收拾，藍綠議員參選人也加入「打群架」，互控不是。

地方選舉比的不只政黨基本盤，民怨或施政爭議都可能在關鍵時刻發酵，大林蒲遷村案藍綠在執政期間都有接觸，孰是孰非不是一時翻舊帳就能理清，但居民手中的選票，屆時會給答案。

大林蒲遷村 空汙 藍綠 綠營

延伸閱讀

【即時短評】毒油燒上凱道 能否燒出改變政壇的民氣？

高雄九如橋通車仍留問號 居民質疑設計變更防洪藏隱憂

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

影／立法院備詢台前「罰站」10分鐘 媒體追問是否受委屈？李洋回應了

相關新聞

停砍年金補發差額 政院：公教同步

針對公教人員停砍年金的退休金補發，行政院發言人李慧芝昨日表示，銓敘部已依新法執行，行政院尊重考試院職權，也尊重中央地方各發放機關的權責，教育人員也會與公務人員同步辦理。

觀察站／獨立機關不獨立 難獲支持

監察院和ＮＣＣ昨起進入空窗期，執政黨批在野黨以政治立場來否決提名，卻忽略了從蔡賴兩任政府以來，獨立機關早被民進黨「武器化」，獨立機關一點也不獨立，才是如今鬧空城的根本原因。

NCC委員上周才送名單 在野：政院故意癱瘓

針對監察院和國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）自昨起進入沒有委員在任的空窗期，行政院長卓榮泰昨表示，每個國民都有義務讓監察院等憲政機關能如期正常運作；而ＮＣＣ與中選會人事案先前屢次被「不具理由的理由」否決，期待同意權行使正常化。在野黨則反嗆，行政院在ＮＣＣ人事任期屆滿前七天，才提出新任委員名單，刻意壓縮審查時程，將ＮＣＣ停擺責任轉嫁給立法院。

藍推0至6歲健保費全免 年省萬元

因應少子女化國安危機，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，繼兒少未來帳戶條例於七月廿四日三讀後，國民黨下一步將全力推動○至六歲健保費國家全額補助，建構從幼兒健康到成年發展的完整支持體系。

白營拚修法提高全國老人健保補助 全國一致

九合一選舉逼近，各縣市紛紛端出福利政策。民眾黨立院黨團擬尋求藍營合作，修正老人福利法，將老人健保補助入法，搭配年齡、排富門檻限制，並設定補助額度，建立全國一致性的基本保障，力拚十月完成修法，搭配年底選舉，搶攻銀髮族選票。

新聞眼／大林蒲遷村案怒火續燒 綠鐵票區難保？

大林蒲遷村案原是回應居民長年承受空汙的重大工程，遷村經費與新材料循環產業園區計畫綁定曠日廢時，已讓居民詬病，不料進入協議價購與安置選地階段，卻因街廓配置及路沖等爭議再引發反彈，民怨成為近來選戰藍綠攻防的發燒議題，這把火若持續延燒，甚且可能成為綠營鐵票區的破口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。