新聞眼／大林蒲遷村案怒火續燒 綠鐵票區難保？

大林蒲遷村案原是回應居民長年承受空汙的重大工程，遷村經費與新材料循環產業園區計畫綁定曠日廢時，已讓居民詬病，不料進入協議價購與安置選地階段，卻因街廓配置及路沖等爭議再引發反彈，民怨成為近來選戰藍綠攻防的發燒議題，這把火若持續延燒，甚且可能成為綠營鐵票區的破口。

前鎮、小港是民進黨重要票倉，也是民進黨市長參選人賴瑞隆深耕多年的本命區，他擔任立委期間，多次為大林蒲遷村奔走，協助推動行政院核定遷村計畫，遷村被視為重要政績之一。但大林蒲遷村作業繁瑣，推動牛步化，好不容易進入安置選地階段，從補償方式、配地規則到近期引發討論的街廓配置，都遭質疑未與地方居民充分溝通。

對大林蒲的居民來說，配合國家政策，被迫遷村已是百般不願，未來分配到哪一塊土地、房子怎麼蓋、生活是否便利，看似小細節，卻攸關往後數十年居住權益和品質，當然放大檢視。

日前國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑大林蒲遷村案八百億元預算不夠，隨即遭對手賴瑞隆質疑「現在突然關注，根本在割稻尾」，雙方戰火一發不可收拾，藍綠議員參選人也加入「打群架」，互控不是。

地方選舉比的不只政黨基本盤，民怨或施政爭議都可能在關鍵時刻發酵，大林蒲遷村案藍綠在執政期間都有接觸，孰是孰非不是一時翻舊帳就能理清，但居民手中的選票，屆時會給答案。