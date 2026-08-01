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公視連署爭解凍預算 王鴻薇轟惡劣：重演大罷免情勒強要錢

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
公視的115年度總預算遭在野黨凍結，發起連署要求解凍。聯合報系資料照
公視的115年度總預算遭在野黨凍結，發起連署要求解凍。聯合報系資料照

公視的115年度總預算遭在野黨凍結，昨發起連署要求解凍，國民黨立委王鴻薇說，重演大罷免情勒模式，公視近年屢爆爭議，包含罷免報導偏頗、設罷免專區助攻，抹紅反對印度移工者，文化部李遠提公視董事人選，還硬塞特定政治立場人士。此次解凍條件僅要求提出中立董事名單，公視卻企圖透過連署轉移焦點強要預算，惡劣至極。

王鴻薇說，民進黨長期把持下公視問題重重，115年度總預算遭在野黨凍結，昨天公視竟發起連署，串聯大罷免時期耳熟能詳的「文化人」，來情緒勒索國人，要立法院無條件奉上人民納稅錢，宛如去年大罷免模式重演。

王鴻薇指出，公視的惡行惡狀人盡皆知，她舉例，公視台語台涉違反選罷法播報基隆市長罷免，專題節目共11分鐘，然而報導基隆市長謝國樑的回應只有7秒，嚴重偏頗報導。

王鴻薇接著說，公視在大罷免時期邊喊預算不足被刪除，一邊又花經費推出大罷免專區，助攻罷免在野黨立委；大罷免失敗後，出現引進印度移工爭議，公視在報導中「抹紅」反對引進印度移工的國人。

此外，王鴻薇說，李遠提名的公視董事中硬塞特定政治立場人士，讓公視董監事審查會8位委員集體請辭，事後更是被國民黨立委葉元之抓到有位董事參與大罷免且立場偏激，李遠當場還裝死說自己沒注意到。

王鴻薇說，惡劣的案例還有很多，這次在野黨凍結公視的解凍理由，也僅僅只是要求公視提出中立的董事名單，公視一方面酬庸塞綠官，另一手搞連署情勒轉移焦點，用這種手法強要國家預算，惡劣至極。

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