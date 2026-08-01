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清大校長續任3天赴美遴選 林楚茵批渣男：鼓勵各校校長騎驢找馬？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即來美參與國外大學校長遴選。圖／聯合報系資料照
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即來美參與國外大學校長遴選。圖／聯合報系資料照

清華大學校長高為元被爆在校內完成續任投票後，僅3天就赴美參與夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選。民進黨發言人、立委林楚茵表示，高為元根本是渣男行徑，只求「不違法」的校長，配上只會說「沒違規」的教育部，「難道是在變相鼓勵各校校長騎驢找馬？」、「當『校長都不校長』了。」

林楚茵表示，清大校長高為元「吃碗內、看碗外」的行為，就像結婚三天就跑去參加相親聯誼，根本是渣男行徑，就算法律沒禁止，也早已徹底失去對學校、對師生的忠誠與承諾。

林楚茵指出，面對這起爭議，教育部的新聞稿竟只輕描淡寫回應「無違反規定」，法規只是道德與倫理的最低標準，身為頂尖大學校長，若只拿最低標準要求自己，未來要如何帶領清華大學？

林楚茵批，一個只求「不違法」的校長，配上一個只會說「沒違規」、連一句譴責與提醒都沒有的教育部，難道是在變相鼓勵各校校長騎驢找馬？當「校長都不校長」了，民眾對台灣的高等教育，還能有什麼期待？

林楚茵 清大 赴美

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