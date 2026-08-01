聽新聞
0:00 / 0:00
盧秀燕卸任市長後秒備戰2028？副手鄭照新回「一句話」 全場秒懂了
台中市副市長鄭照新昨接受媒體人黃光芹專訪時，被問台中市長盧秀燕對於2028總統大選是否要備戰了？鄭照新笑回「我可以確定光芹姊沒有老花眼」，他更透露，會給大家相應的回應，「不會讓大家失望」。黃光芹對聽眾說，「說我沒老花眼，大家聽懂了！」
鄭照新昨接受黃光芹「觀點芹爆戰」專訪，談「食安風暴來襲，盧秀燕最長的1個月？」鄭照新舉食安危機的處理為例，說明過去外界認為六都與國民黨團彼此各自為政，但這次相互配合模式非常順暢，打破城市界線，會讓外界看到不同以往的合作模式，大家拭目以待，過去大家都不相信國民黨的政治領袖會合作，但是要告訴大家，「這是過去式了」。
黃光芹詢問，有媒體報導盧秀燕將在今年12月25日卸任後會進駐2028辦公室，簡單講是不是要備戰（總統大選）？鄭照新回應，「第一個我可以確定光芹姊沒有老花眼，看得很細」。黃光芹拍手笑稱，「謝謝！謝謝！你這樣講我就知道了。很誠實、很誠實」。
鄭照新繼續說，第二，民眾、社會各界包括黃光芹都有善意建議，這些聲音我們都有聽到，也會給予相應的回應，「不會讓大家失望」，所以在這方面的話，請大家再給一點時間來向社會報告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。