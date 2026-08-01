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立法院備詢台前「罰站」10分鐘 媒體追問是否受委屈？李洋回應了

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「綠委不准李洋坐下」 羅廷瑋秀畫面打臉民進黨：為什麼歷屆部會首長可坐著

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院教育及文化委員會7月30日上午審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競技運動促進法草案」，會議尚未開始藍綠委員就針對是否讓運動部長李洋（中）站在質詢台上報告起爭執，召委羅廷瑋（左）與立委陳培瑜（右）等不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。聯合報系資料照
立法院教育及文化委員會7月30日上午審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競技運動促進法草案」，會議尚未開始藍綠委員就針對是否讓運動部長李洋（中）站在質詢台上報告起爭執，召委羅廷瑋（左）與立委陳培瑜（右）等不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。聯合報系資料照

立法院教文委員會7月30日審查「電子競技運動發展基本法」草案，朝野發生衝突，民進黨立委控國民黨籍召委羅廷瑋讓運動部長李洋「罰站」。羅廷瑋今日下午秀出多張歷屆部會首長進入協商後坐著發言的照片，質疑明明是民進黨立委不准李洋坐下，事後卻反過來抹黑「罰站李洋」，誰拿李洋做政治操作？

「李洋罰站」近日成為社群網站的熱門詞彙，網友爭論不斷。羅廷瑋被指控是讓李洋罰站的罪魁禍首，但羅今下午公開針對民進黨立委吳思瑤吳沛憶陳培瑜，提出三問。

羅廷瑋展示多張歷屆部會首長進入協商後坐著發言的照片，質疑為什麼下協商桌他們（指歷屆部會首長）可以坐著發言？羅說，主席宣布進入協商後，無論審查法案或預算，歷任部會首長都可以坐在協商桌前發言，為什麼李洋不行？

羅廷瑋表示，他已明確請李洋坐下，為什麼民進黨立委一再阻止，堅持要李洋站著發言？他再質疑，明明是民進黨立委不准李洋坐下，事後卻反過來抹黑「罰站李洋」，到底是誰在拿李洋做政治操作？

羅廷瑋說，歷年畫面一張張攤開，事實再清楚不過，請問這麼多年來，為什麼其他部會首長都可以坐著，換成李洋卻不行？

羅廷瑋 李洋 綠委 民進黨 吳思瑤 陳培瑜 吳沛憶

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