0到6歲健保全補助列優先法案卻遲未排審 藍委都喊應加速

為因應少子女化國安危機，國民黨將推動「兒童及少年福利與權益保障法第27條修正草案」，主張6歲以下兒童每月約826元健保費由政府全額補助，實質減輕105萬名兒童家庭負擔，但此案仍待立法院衛環委員會排審，連國民黨立委廖偉翔都呼籲朝盡速審查；民眾黨則對此案持開放態度，但需進一步評估預算分配與公平性。

立法院本會期開議前，國民黨於智庫舉辦立法實務研討會，當時共提出42案優先法案，有多項關係到民生福利與因應少子化國安危機的內容，其中兒少法第27條修正草案涉及6歲以下兒童，每月約826元健保費由政府補助。此案仍待立法院衛環委員會排審。

有國民黨立委表示，距離這個會期僅剩下1個月，「0到6歲兒童免健保費」這項影響百萬兒童且民眾期盼的民生法案，國民黨委員共提了10項修法提案，目前仍躺在立法院衛環委員會待排審，召委是否願意排案將是關鍵之一。

該國民黨立委說，目前6歲以下兒童約有105萬人，每月補助826元健保費，一年經費約需新台幣104億元，與未來帳戶一年需要經費2162億元相比，真的不算太多，且每月減輕826元的負擔，絕對讓經濟弱勢家庭有感，民進黨也不敢反對。國民黨智庫提出的優先法案屬建議性質，須尊重黨團自主，但國民黨團可考慮好好整理42案優先法案內容，多通過幾項與民生息息相關的法案，爭取民眾的認同以及提升國民黨的形象。

廖偉翔表示，國民黨團已提出相關修法，這也是本會期優先推動的重要民生法案。少子化已是國安危機，政府若真心希望提升生育率，就不能只有口號，更應拿出具體政策支持年輕家庭。0至6歲是孩子成長與健康發展的關鍵階段，由國家全額補助健保費，不僅能減輕家庭育兒負擔，更展現政府願意與家庭共同承擔養育下一代責任的決心。

廖偉翔呼籲，朝野應盡速排審相關法案，讓友善育兒政策、失智症照顧盡快落實，以實際行動照顧失智症族群、支持年輕家庭、提升生育意願。

民眾黨立院黨團幹事長邱慧洳表示，台灣正面臨少子女化危機，凡是能夠實質減輕年輕家庭負擔、緩解少子女化問題的政策方向，黨團都願意抱持正向、開放的態度進行討論。不過，此案涉及社會福利制度的規畫，也牽涉政府預算資源分配與公平性的考量，影響層面廣泛，黨團仍需進一步評估。