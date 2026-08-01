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繼未來帳戶藍續推0到6歲健保全補助 許宇甄：賴總統別不副署、不執行

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

因應少子女化國安危機，國民黨智庫曾提將「兒童及少年福利與權益保障法第27條修正草案」列為優先法案，主張6歲以下兒童每月約826元健保費由政府全額補助。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄今日表示，兒少未來帳戶完成三讀，接續推動0至6歲健保費國家全額補助。

許宇甄表示，國民黨與民眾黨自去年底共同推動「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，希望為未滿18歲的下一代建立從出生到成年的完整保障。該法案已於7月24日順利完成三讀，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，並設置成長津貼專戶，讓國家更具體承擔照顧下一代的責任。

許宇甄指出，本會期開始，國民黨便將0至6歲兒童健保費由國家補助列為優先法案，黨內多位立委也分別提出修法版本，共同為育兒家庭發聲。如今未來帳戶條例已完成三讀，下一步就是全力推動兒少法第27條修正草案通過，逐步建立從幼兒健康、成長照顧到成年發展的完整支持體系。

許宇甄說明，兒少法第27條修正草案明定，中央政府全額補助6歲以下兒童全民健康保險保費。依地區人口健保費每月826元計算，每名幼兒家庭每年可減輕近萬元支出；對同時養育多名幼兒、單親或經濟負擔較重的家庭，更是一項實質而穩定的支持。

許宇甄認為，少子女化已不是單一家庭的問題，而是攸關人口結構、勞動力供給、財政永續及國家發展的重大國安問題。內政部最新統計顯示，今年上半年新生兒僅4萬6344人，較去年同期減少9031人，總人口更已連續30個月負成長，政府不能再以零散補助或宣傳口號回應人口危機。

許宇甄強調，兒少未來帳戶與6歲以下健保費全額補助，都是福國利民、投資下一代的法案。賴清德總統應盡速公布未來帳戶條例，切莫再動輒以「不副署、不執行」的方式抗拒，應展現解決少子化危機的真誠態度與執政高度，並共同促成兒少法第27條修正草案三讀及公布執行，攜手打造讓年輕人「敢生、願養」的友善育兒環境。

許宇甄 補助 帳戶

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