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監院、NCC陷空窗 卓揆：屢遭不具理由的理由否決 盼同意權行使正常化

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
監察委員、NCC從今天起同時出現沒有委員在任的空窗期。行政院長卓榮泰表示，每個國民都有義務讓憲政機關能如期正常運作，但先前屢次被「不具理由的理由」否決，他期待同意權的行使應該進入到正常化。記者翁唯真／攝影
監察委員、NCC從今天起同時出現沒有委員在任的空窗期。行政院長卓榮泰表示，每個國民都有義務讓憲政機關能如期正常運作，但先前屢次被「不具理由的理由」否決，他期待同意權的行使應該進入到正常化。記者翁唯真／攝影

監察委員、NCC委員任期於31日屆滿，兩機關從今天起同時出現沒有委員在任的空窗期。行政院長卓榮泰表示，人事案先前屢次被「不具理由的理由」否決，他期待同意權的行使應該進入到正常化。

卓榮泰今天在參加「強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」前受訪表示，監察院是憲政機關，在憲法的規定沒有變動，憲政秩序也沒有變動的情況底下，每個國民都應該有義務讓憲政機關能夠如期正常的運作，況且是國會議員。

他指出，總統府已經在法定的期間提出監察委員的人選，立法院是研議至8月中下旬才要進行相關的程序，但無論如何，希望立法委員能審慎對監察委員行使同意權。

卓榮泰強調，包括NCC和中選會，行政部門對於行使同意權的人選都詳細陳述被提名人擔任委員的積極條件和正當理由，可是屢次都是以政治立場跟其他不具理由的理由來否決，他也期待同意權的行使應該進入到正常化。

卓榮泰說，立法院、國會應該考量到讓整個政府機制，能夠全數、完全地來發揮正常的功能，所以行政院已經在上個星期，也已經提出了NCC 7位委員的人選，也期待立法院能夠盡速地來訂定日期，讓通傳會，也讓監察院能夠如期地正常運作。

NCC 監院 卓榮泰

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