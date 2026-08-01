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NCC自今起「無委員」 卓榮泰喊話立院：盡速排審 讓機關恢復運作

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）現任3位委員任期31日屆滿，NCC自今天起進入無委員在任的空窗期。行政院長卓榮泰今表示，在屢次被否決的情況底下，都是以政治立場跟其他不具理由的理由來否決，期待行使同意權要讓它進入到正常化。記者翁唯真／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）現任3位委員任期31日屆滿，NCC自今天起進入無委員在任的空窗期。行政院長卓榮泰今表示，在屢次被否決的情況底下，都是以政治立場跟其他不具理由的理由來否決，期待行使同意權要讓它進入到正常化。記者翁唯真／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）現任3位委員任期31日屆滿，NCC自今天起進入無委員在任的空窗期。行政院長卓榮泰今出席活動時表示，行政院已於上周提出NCC七位委員提名名單，但立法院研議至八月中下旬才準備進行審查程序，過去屢次提案都以政治立場跟其他不具理由的理由來否決，盼立法院盡速排審，完成監察委員與NCC委員的

同意權審議，讓機關恢復正常運作。

根據立法院2024年6月24日修正公布立法院職權行使法條文，「人事同意權案交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查日起，期間不得少於一個月」。

卓榮泰今出席「115年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪表示，監察院是憲政機關，在憲法的規定沒有變動、憲政秩序也沒有變動的情況底下，每個國民都應該有義務讓憲政機關能夠如期正常的運作，何況是國會議員。

卓榮泰說，總統府已經在法定的期間，提出了監察委員人選，那立法院是研議至八月中下旬才要進行相關的程序，但無論如何，也希望立法院能夠審慎地去對監察委員來行使同意權。

卓榮泰表示，跟NCC的人選一樣，當提出各種行使同意權的人選的時候，都詳細地陳述正確正當理由，及應為委員的積極條件。

卓榮泰說，可是在屢次被否決的情況底下，都是以政治立場跟其他不具理由的理由來否決，期待同意權的行使要讓它進入到正常化，而立法院、國會應該考慮到讓整個政府機制能夠全數完全地來發揮正常的功能。已經在上個禮拜，提出NCC的七位委員的人選，也期待立法院能夠盡速地來訂定日期，讓NCC、監察院能夠如期的正常運作。

卓榮泰 NCC 行政院長

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