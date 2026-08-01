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揭大陸遊9天8夜花費 陳佩琪酸徐佳青：人家公帑我自費

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。聯合報系資料照

有網友日前發出民眾黨前黨主席柯文哲妻子陳佩琪在中國大陸北京機場的照片，引發網友質疑，柯銀行帳戶遭扣押，陳為何有錢出國玩。對此，陳佩琪今天在社群平台細算9天8夜食衣住行的消費金額，酸與僑委會委員長徐佳青的不同是，「人家花公帑爽遊，我是全程自費。」

陳佩琪指出，總有人質疑她怎麼有錢去旅遊，她在醫院當了35年的醫師，退休後難道沒錢出國玩一週嗎？兒子去日本念博士前就已經工作好幾年了，去年底畢業後也立即回台繼續工作，會沒能力帶媽媽出國旅遊一週嗎？既然「錢事」是這趟旅遊最夯的話題，就談談旅遊的花費。

陳佩琪指出，她搭的國營航空公司大家都知道是哪家，約花多少錢也都很清楚，柯文哲當市長時出國參訪都搭經濟艙，她更沒搭商務艙的習慣。她從上海虹橋機場進入，北京搭機回台，住宿八天，旅館都訂雙人房一間，上海三天花台幣5050元，杭州兩晚花2384元台幣，加一客早餐36元人民幣。北京兩晚花台幣2842元，回台那天遇到飛機故障，多留了一晚，在地鐵站附近找了家便宜旅館，住一晚1170元台幣，總結旅遊一週，和兒子兩人花了約1萬1千元左右台幣的旅館費。

陳佩琪說，兒子都訂較偏遠且便宜的旅館，有些偏遠地區公車收班早，導致需要連轉好幾趟公車、地鐵才能回到旅館。一個星期這樣跑下來，雙腳拇指都磨破皮，連膝蓋也腫起來。她批評青鳥在機場拍到的那張照片，除拍得不好看，還連膝蓋的那片酸痛貼布都拍出來了，讓她非常生氣。

陳佩琪再指出，旅遊一周的消費和搭車多用微信和支付寶付錢，由於電子支付系統發達，所以一周下來花了多少錢很清楚。搭高鐵去杭州，兩人花了3190元台幣，去北京兩人花6518元台幣，吃一頓飯大概都幾十塊人民幣左右，期間因天氣熱，買飲料和茶水的機會最多了，一瓶茶飲在風景區大約7到8塊人民幣。

她表示，除此之外，還買了兩條褲裙、一頂帽子，一條是時髦的寬褲139元人民幣，另一條青綠色的短褲群120元人民幣。穿著這條青綠色褲裙，也提醒她永遠不要忘記青鳥和民進黨給的羞辱和迫害，綠色本是老天賜給人類地面最美麗的顏色，在台灣卻被民進黨搞成變成是如此邪惡的象徵，真是可惜了大地的顏色。

陳佩琪說，講這麼多，她和兒子在三個城市花多少錢， 大家應該都算得出來。看到一則新聞「徐佳青出訪26天花115萬，稱行程涉敏不公開？民眾黨揭完整版：看電影、吃甜點哪來的機密？」她和徐女士最大的不同是，「人家花公帑爽遊，我是全程自費」。

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