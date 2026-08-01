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陳其邁：偽造總統或蔣萬安聲音都不對 籲檢速查

中央社／ 高雄1日電
高雄市長陳其邁（中）1日在高雄三民區出席三民運動中心開幕典禮前，接受媒體聯訪說，未經當事人同意，利用深偽技術偽造聲音是犯罪。中央社
高雄市長陳其邁（中）1日在高雄三民區出席三民運動中心開幕典禮前，接受媒體聯訪說，未經當事人同意，利用深偽技術偽造聲音是犯罪。中央社

高雄市長陳其邁今天表示，未經當事人同意，利用深偽技術偽造聲音是犯罪，不論偽造總統賴清德或台北市長蔣萬安的聲音都非常不應該，他支持檢方盡速偵辦，釐清真相。

台南市政府發言人田玲瑚告訴中央社記者，台南市長黃偉哲是公開示範人工智慧（AI）深偽風險，蔣萬安卻是合理化AI冒用他人聲音，兩者目的與性質完全不同。

田玲瑚說，近年南市府不遺餘力阻詐打詐，黃偉哲著力很深，持續宣導防制假訊息、打擊詐騙，不斷提醒民眾提高警覺，慎防AI假語音或AI假影音等新型態詐騙手法。

內政部警政署刑事警察局接獲檢舉指「油不得你」影片疑用AI合成賴總統聲音，疑涉偽造文書罪嫌，報請台灣台北地方檢察署指揮偵辦，北檢已分他字案偵處。

蔣萬安質疑這是國家暴力、要製造寒蟬效應，民主進步黨介入司法調查，人民無法接受司法成為政治追殺工具，「有事衝著我來，不要針對小編查水表。」

黃偉哲昨天在民進黨籍立法委員王定宇陪同下舉行記者會表示，檢警依法偵辦涉嫌犯罪案件，本來就是法治國家基本原則，蔣萬安形容為「政治追殺」與「國家暴力」，令人遺憾。

陳其邁 蔣萬安 黃偉哲

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