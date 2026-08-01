民眾黨擬推老人健保補助全國統一 納年齡、排富門檻盼10月法制化

年底地方選舉將至，各縣市紛紛端出民生福利政策搶攻選票，其中老人健保費補助成為焦點。據了解，因盤點全台幾乎所有縣市都喊出補貼，民眾黨立院黨團擬再度推動「老人福利法」修正，將老人健保補助入法，搭配年齡、排富門檻限制，並設定合理補助額度，建立全國一致性保障。

國民黨團過去提案修正老人福利法部分條文，針對65歲以上長者、所得稅率級距未達20%者，免繳健保費，改由中央政府全額補助。不過因引發財源及公平性爭議，國民黨團後續提出再修正動議，將綜合所得稅率門檻由下修至5%。該案原訂於2024年12月底排入立法院會處理，但經朝野協商後決定「再行處理」，目前仍停留在協商階段。

據掌握，民眾黨團近期再規畫修正「老人福利法」，將「全免」改為「部分補貼」，初步方向為65歲以上長者、所得稅率20％以下者納入補助範圍；至於補助額度尚未定案，仍待討論財源與制度設計，與國民黨團進一步溝通，預計下會期開議後10月就推動修法，搭配年底地方選舉。

民眾黨人士表示，各地方政府因財政能力不同，老人福利措施也存在落差，許多補助屬於「非法定社會福利」，由地方依自身財力決定，導致不同縣市長者享有的福利標準不一。黨團希望透過中央修法建立全國一致性的基本保障，讓符合資格的65歲以上長者享有相同標準的福利。財源較多的縣市，修法後可視狀況做加碼；財源較少的縣市也能享有基本補助保障。

針對財源問題，該人士強調，「財政收支劃分法」修正後，雖增加地方政府財政來源，但中央分配給地方的資源並未指定用途，地方仍可依需求投入建設、社福或其他政策，不能直接將財劃法增加的財源視為老人福利補助來源，兩者屬不同概念。

對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，「老吾老以及人之老」，不應該是政府一時興起施捨的福利，而是先進國家照顧高齡社會的普世價值，更是政府應盡的責任。只要制度設計完善、財源規畫清楚，「我們都願意理性討論、共同推動，讓長輩安心、讓家庭減輕負擔。」