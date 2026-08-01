羅廷瑋被控讓李洋「罰站」 陳以信：做賊喊抓賊 該打屁股的是陳培瑜

立法院教文委員會7月30日審查「電子競技運動發展基本法」草案，朝野發生衝突，民進黨立委指控國民黨籍召委羅廷瑋，讓運動部長李洋「罰站」。國民黨文傳會主委陳以信今日表示，這根本是民進黨「做賊喊捉賊」，明明羅廷瑋要求李洋坐著報告，卻是民進黨立委不讓李洋坐，最後反過來把責任栽到羅廷瑋身上，「罰站秀」根本是綠營自導自演的政治鬧劇。

陳以信指出，現場影片清楚可見，羅廷瑋邀請李洋備詢時，椅子已經拉開，李洋也準備坐下，卻傳出民進黨立委陳培瑜質疑「為什麼不讓他在那邊站著講？」才讓李洋尷尬沒坐下白站幾分鐘，民進黨卻反過來上演「心疼李洋」，甚至把黑鍋甩給羅廷瑋，顛倒黑白實在荒謬。

陳以信說，高雄市長陳其邁今天說「立委該打屁股」，「最該打的就是陳培瑜」，民進黨把李洋當成栽贓羅廷瑋的政治道具，民進黨惡劣的政治操作，才要為預算未過負最大責任。