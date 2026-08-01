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綠營狂洗「李洋罰站」翻車？藍委羅廷瑋預告：連環爆綠委如何下指導棋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨立委羅廷瑋今受訪。記者趙容萱／攝影
國民黨立委羅廷瑋今受訪。記者趙容萱／攝影

立院前天審議「電子競技運動發展基本法」草案，藍綠兩黨立委為了運動部長李洋站著還坐著回答吵翻天，讓李洋被迫站立近10分鐘，遭綠營民代PO照批藍營立委羅廷瑋讓李洋「罰站」。羅廷瑋PO直播反擊「是綠營要求李洋站著」。羅廷瑋今還預告，後面還會有更多影片揭露李洋的困境、綠營立委如何對李洋的苛刻、甚至是不斷下指導棋。

綠營立委吳思瑤、台中市議員江肇國事後PO出李洋站立、羅廷瑋坐著的畫面，批羅廷瑋讓部長「罰站」且阻擋發言。羅廷瑋公布議事直播反擊，指出是綠營要求李洋站著，他還多次喊話請部長坐下。媒體人陳鳳馨建議，羅廷瑋應直接對造謠者提告。有完整影像清楚可查，不該縱容不實指控。

羅廷瑋今被問及對於陳鳳馨建議的看法時說，他非常感謝陳鳳馨給的建議，這幾天大家吵得沸沸揚揚，網路媒體不斷報導，但他後面還會有更多、更多的影片來揭露李洋目前遇到的困境，以及許多綠營立委對李洋的苛刻，甚至是不斷下指導棋，讓李洋沒辦法在政治場上盡情的發揮他自己的才華。

羅廷瑋強調，他為李洋抱屈，也會持續為李洋發聲，讓行政主管機關、讓運動部能夠更倡揚在國人更在意、更想要的運動福利跟政策。他會為運動部努力，也會為李洋努力，他會在事後再提供更多讓大家沒辦法接受的影片，來揭發李洋的困境。

立委羅廷瑋（左）與陳培瑜（右）為了運動部長李洋（中）站著或坐下報告不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。記者鄭超文／攝影
立委羅廷瑋（左）與陳培瑜（右）為了運動部長李洋（中）站著或坐下報告不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。記者鄭超文／攝影

羅廷瑋 綠營 李洋 吳思瑤

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