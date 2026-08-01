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公教退休金補差額傳跳票？政院：尊重考院、中央地方發放機關權責

聯合報／ 記者李人岳王小萌／台北即時報導
攸關公教人員停砍年金的退休金補發差額，行政院發言人李慧芝表示，銓敘部已經依照新法，對公務人員部分發出審定函，所以行政院尊重考試院職權，也尊重中央地方各發放機關的權責。而教育人員也會與公務人員同步辦理。聯合報系資料照
攸關公教人員停砍年金的退休金補發差額，行政院發言人李慧芝表示，銓敘部已經依照新法，對公務人員部分發出審定函，所以行政院尊重考試院職權，也尊重中央地方各發放機關的權責。而教育人員也會與公務人員同步辦理。聯合報系資料照

攸關公教人員停砍年金的退休金補發差額，行政院發言人李慧芝今天表示，銓敘部已經依照新法，對公務人員部分發出審定函，所以行政院尊重考試院職權，也尊重中央地方各發放機關的權責。而教育人員也會與公務人員同步辦理。

有媒體報導，立法院去年底三讀通過停砍年改相關法案，銓敘部今年6月稱，去年12月28日至今年7月31日應補發退休金差額，最遲8月1日補發完成。不過不僅今年度中央政府總預算尚未通過，無法發放，而行政院正在編列明年度中央政府總預算，也沒有計畫編列這筆經費。

不過對於行政院、考試院不同調跳票的說法，銓敘部回應表示，法規已生效，中央及地方都依法規處理中。

李慧芝則指出，在憲法法庭尚未作成判決前，既然銓敘部已經依照新法，對公務人員部分發出審定函，所以行政院尊重考試院職權，也尊重中央地方各發放機關的權責。而教育人員部分，歷來本就都與公務人員同步辦理。

她重申，針對相關修法，行政院與考試院均已提出釋憲聲請，行政院希望憲法法庭能儘速審理並作成判決，此一立場始終未曾改變。同時，立法院此次針對年改所作的修改，確實增加政府財政支出。

李慧芝表示，政府一向重視並持續照顧軍公教人員權益。自2016年以來，政府已四度調整軍公教待遇，累計加薪幅度達14.7%。此外，行政院已宣布自今年7月起，以「定額調增」方式調整待遇，其中專業加給調增2000元、主管加給調增2000元；另自明年1月1日起，再實施待遇通案調薪4%。整體而言，明年公務人員待遇預計將再增加5.88%至9.88%。

在軍人待遇方面，政府自2025年4月起陸續調增國軍五項加給，全年新增經費約146億元。其中，志願役加給調幅約30%至50%，戰鬥部隊加給調幅約133%至140%，持續提升國軍待遇與留才誘因。

李慧芝表示，不論是軍公教人員薪資待遇的調整，或是福利制度的精進，政府都將持續檢討研議。未來將秉持「體制健全」、「法制完備」、「公平衡平」及「財政永續」四項原則，持續精進相關制度，包括研議建立更合理反映物價變動的待遇調整機制，以及更貼近公務體系實際運作需求的專業加給調整方案，以兼顧人才留任、制度公平與國家財政永續發展。

公教 退休金 重考

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