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美跨黨派訪團聚焦無人機 學者：向立法院釋出訊號

中央社／ 台北1日電
美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）（紅衣者）7月率團訪台。中央社
美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）（紅衣者）7月率團訪台。中央社

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）率跨黨派訪團來台，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天表示，安全已成為台美最核心的議題，美方透過高規格訪問，除展現對台支持，也向立法院釋出訊號，希望儘速通過無人機特別條例，建構台灣的威懾能力。

總統賴清德昨天接見金映玉率領的跨黨派訪問團，金映玉表示，台灣必須大規模採購並製造無人機，且時間緊迫，完善的無人載具條例必須儘早通過。共和黨籍聯邦眾議員芬斯特拉更盛讚，台灣GDP成長超過10%、失業率僅約3%，整體經濟及財政表現令世界各國羨慕，是台灣人民值得引以為傲的成就。

葉耀元表示，訪團由跨黨派議員組成，透過高規格訪問不僅傳達對台的「支持」，更希望台灣成為「用實力取得和平的國家」。

葉耀元指出，賴總統與訪團成員都多次提及「Peacethrough strength」（以實力達到和平）概念，顯示美國支持台灣並非出自特定政黨或個人，而是基於整體國家利益，認為台灣必須在第一島鏈及印太戰略區域維持和平現狀，因此支持台灣取得可以保護和平的實力。

他說，此次訪團真正核心在無人機。從烏克蘭戰爭經驗可見，無人機具備威懾敵方攻擊、癱瘓軍事威脅的能力，因此台灣現階段提升國防支出，最重要是通過無人機法案，因為無人機可為台灣建構足夠威懾能力，以維持兩岸間和平。

葉耀元表示，美方過去已多次鼓勵台灣發展無人機產業，並表達願意提供技術協助，但國防特別預算及無人載具採購特別條例在立法院審議受阻。這次美國國會再有議員團來訪，一方面是與台灣總統和政府對話，但事實上他們真正想要傳遞訊號的對象，是在立法院中阻擋軍購、無人機產業的在野黨立委。

葉耀元指出，過去美方訪台時，經常談民主價值、經濟合作及國際參與，但這次雙方談話聚焦在中國軍事壓力、無人機產業、非紅供應鏈等議題，看得出來台美間的「安全議題」已經成為最核心、兩方都必須高度觀察的事情。

葉耀元說，沒有人希望兩岸之間發生衝突，但如果希望避免衝突，就要越早準備好。

另外，台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳瑟致表示，訪團值此關鍵時刻訪台，美方以行動展現對台灣「以實力帶來和平」的高度認同，並肯定台灣國防發展的方向，相信台美的夥伴關係也能帶動印太區域盟友共同強化安全韌性。

吳瑟致指出，面對中國近期持續升高的軍事壓力、灰色地帶襲擾以及威權擴張，更可以清楚地看見台美雙方共同面對的挑戰來自何方，因此台美或周邊國家更意識到必須強化合作，才能面對挑戰。

他說，賴總統提出打造非紅供應鏈，與美方強調供應鏈韌性相互呼應。台灣具備半導體、資通訊及精密製造優勢，加上台積電赴美投資，有助深化台美可信賴供應鏈，也可進一步帶動日本、韓國等民主夥伴共同強化安全韌性。

無人機 立法院 金映玉

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