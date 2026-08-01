團滅前7天才送NCC名單 在野批政院制造對立：把空城責任推給立院？

國家通訊傳播委員會（NCC）現任3位委員任期31日屆滿，NCC自今天起進入無委員在任的空窗期。在野黨立委批評，行政院在人事任期屆滿前7天才提出新任委員名單，遠低於「立法院職權行使法」中人事審查不得少於一個月期間規定，質疑刻意壓縮審查時程，將NCC停擺責任轉嫁給立法院。

根據立法院2024年6月24日修正公布立法院職權行使法條文，「人事同意權案交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查日起，期間不得少於一個月」。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，行政院此次操作政治味太重，人事同意權案交付審查後，審查期間不得少於一個月，是要讓立法院有充足時間把關被提名人的適任性，而不是走過場。行政院在委員任期將屆滿前短短幾天才送出名單，很難不讓外界質疑，到底是真心希望補齊NCC、恢復正常運作，還是刻意壓縮審查時程，最後再把「空城」的責任推給立法院？

國民黨立委謝龍介指出，行政院的行事風格潦草應付，並非真正做好遴選。非常倉促地送出名單，再將紛爭做成攻擊在野黨的空間，人民的眼睛是雪亮的，法律規範白紙黑字，這種伎倆是不會得逞的。

謝龍介呼籲，行政院應提出一些真正專業、有良知，且不屑成為執政者鷹爪的人選，立法院會理性審查。但事實是每次拿到名單後，一打聽發現這是誰的人、那又是誰的人、過去打壓過什麼，難道中華民國都沒有專業人士了嗎？執政者若要掌控媒體，預設立場的選擇人選，那到立法院必須面臨很大的挑戰。

民眾黨立院黨團總召陳清龍批評，「NCC組織法」第4條規定，委員因立法院不同意或出缺致人數未達足額時，行政院長應於3個月內補足提名。卓榮泰不甩提名期限，是違法失職；行政院在委員卸任前7天才把名單送出來，是故意讓NCC癱瘓，刻意製造政治對立，卓榮泰要負最大的責任。

至於行政院提名前台北市長柯文哲法務局長袁秀慧出任NCC主委，被視為有意拉攏民眾黨。白營人士透露，袁秀慧曾在柯案偵辦期間，「亂傳話」影響案件走向，卸任後早已與民眾黨毫無聯繫；此外，袁過去具有民進黨背景，早年深耕綠營，此次提名並不被白營視為「自己人」。