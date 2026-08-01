美跨黨派眾議員結束訪台 AIT：美致力強化與台關係

美國在台協會（AIT）今天表示，美國聯邦眾議員金映玉於7月30日至8月1日率團訪問台灣，訪台期間會見總統賴清德、副總統蕭美琴以及立法院長韓國瑜等，凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

美國在台協會上午發布新聞稿指出，美國國會代表團結束訪問台灣，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，由金映玉（Young Kim）率團的代表團同行眾議員包括蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam，另譯：蘇柏曼楊）、克勞德（Michael Cloud）及芬斯特拉（Randy Feenstra）。

美國在台協會表示，代表團訪台期間，會見賴總統、副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄，以及外交部長林佳龍。

美國在台協會說明，透過一系列會議，代表團有機會與台灣代表交流美台關係、區域安全、貿易與投資及其他雙方共同關心的重要議題；代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。