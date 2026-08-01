陳世凱拿北宜高鐵比捷運 王婉諭：真正的專業 不是盲目請人民相信

行政院日前核定北宜高鐵案，遭前政委張景森批「盲腸高鐵」，交通部長陳世凱日前稱，相較環狀線捷運1公里77億元，高鐵1公里50多億元不算高。時代力量黨主席王婉諭表示，如果交通部認為高鐵是最佳方案，就有責任提出完整資料說明，「真正的專業，不是盲目地請人民相信。」

「拿高鐵比捷運，這就是交通部的專業？」王婉諭在臉書發文表示，高鐵延伸宜蘭核定後，人在日本的陳世凱，終於回應外界的質疑，說計畫不是外界所說的6000億元，而是3521億；平均每公里造價只有50幾億元，比「台北捷運萬大線」每公里78億元還便宜。

王婉諭更隔空向陳世凱提出三大問題，首先「用高鐵來跟捷運比，到底是什麼專業？」如果要證明宜蘭高鐵造價合理，應比較台灣其他高鐵延伸案，或是日本、韓國、歐洲等條件相近的高鐵工程，並納入物價、隧道比例、土地徵收、車輛採購及融資成本等因素分析。

王婉諭指出，行政院至今仍未公開核定版的綜合規畫報告、完整財務評估，以及足以讓外界重新計算的成本效益模型，卻拿出台北捷運的萬大線來比較？這到底能證明什麼？

其次，王婉諭問，「完整成本算進去後，益本比只剩1.10？」環評報告中的益本比1.19，是為了與直鐵採相同基準比較，因此完全沒有納入高鐵基地及購車費用。交通部目前公布的完整成本版本，已把基地及購車費用納入，益本比立刻降為1.10。這些預期效益中，高達61.1%來自「產業經濟外溢效果」，整個計畫的經濟效益，幾乎都建立在產業發展的「預測」上。

王婉諭質疑，這高達2308億元的產業經濟「外溢」效果，是根據什麼模型、哪些參數、哪些假設計算出來？如果未來運量不如預期、建設成本增加，或產業外溢效果低於預估，益本比還能維持在1以上嗎？請交通部公開完整成本效益模型、逐年現金流、折現方式，以及最新的敏感度分析，讓社會檢驗。

最後，王婉諭問，「交通部長有能力替自己的政策辯護？」監察院調查報告指出，交通部未先完成高鐵案完整可行性研究，就進入綜合規畫；受行政院催辦後提出的階段性報告，也欠缺完整可行性研究及與直鐵的全面比較。

王婉諭認為，如果交通部認為高鐵是最佳方案，就有責任提出完整資料，說明它為什麼優於直鐵、台鐵提速或轉乘改善。而不是拿高鐵去跟捷運比較，再要求社會「回歸專業」，真正的專業，不是盲目地請人民相信，而是拿出證據說服大家，證明你的政策經得起專業檢驗。