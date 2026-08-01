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林佳龍歡迎美跨黨派眾議員訪團 感謝長期支持台灣

中央社／ 台北1日電
外交部長林佳龍（前右）7月31日午宴歡迎美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉（前左）所率訪問團。（外交部提供）中央社
外交部長林佳龍（前右）7月31日午宴歡迎美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉（前左）所率訪問團。（外交部提供）中央社

外交部長林佳龍昨天午宴歡迎美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉所率訪問團，林佳龍感謝美國國會跨黨派議員長期支持台灣，指出面對中國持續升高對台灣的軍事及經濟脅迫，台灣不尋求挑釁，但也不會屈服。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍昨天在外交部午宴金映玉（Young Kim）所率跨黨派議員團，雙方就台美經貿合作及區域安全情勢等議題交換意見。

林佳龍致詞時，誠摯歡迎金映玉、聯邦眾議員蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam，另譯：蘇柏曼楊）、克勞德（Michael Cloud）及芬斯特拉（RandyFeenstra）來訪，感謝美國國會跨黨派議員長期支持台灣，並特別感謝金映玉推動多項友台議案。

林佳龍表示，面對中國持續升高對台灣的軍事及經濟脅迫，台灣不尋求挑釁，但也不會屈服，期盼與美國攜手建立安全且可靠的非紅供應鏈；另近期台美經貿成果豐碩，感謝美國政府鼓勵美國各州及地方層級官員與企業領袖深化與台灣在各領域的交流，在台北－華府直航班機啟航後，期待未來雙邊互動更加緊密。

金映玉表示，這次率領跨黨派聯邦眾議員訪台，即為展現美國國會兩黨均堅定支持深化台美關係，並強調美國國會非常重視台灣的國家安全及國際參與，也積極促請友盟夥伴提高對台海情勢的關注及重視，樂見台灣積極提升自我防衛能力，台灣與美國在不同領域合作密切、相互支持，期盼台美關係歷久彌新。

林佳龍 眾議員 議員

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