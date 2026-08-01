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指藍白太過分拿公視出氣 羅世宏：公共媒體資金須脫離年度政治攻防

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）自今天起進入無委員在任的空窗期。圖／聯合報系資料照
國家通訊傳播委員會（NCC）自今天起進入無委員在任的空窗期。圖／聯合報系資料照

立法院正審查115年度的總預算案，其中公視捐贈經費遭提案刪減及凍結逾新台幣10億元。中正大學傳播系教授羅世宏表示，只要公視的核心經費仍須逐年重新協商，類似的刪凍攻防就會一再重演，應讓公共媒體經費脫離年度政治攻防。羅說，藍白不要太過分，別拿公視出氣。

羅世宏說，公視與TaiwanPlus當然可以接受檢討，但不該以年度預算杯葛取代制度評估。台灣真正需要的，是一套兼顧經費穩定、民主監督與編輯獨立的多年期公共媒體資金制度。

「讓公共媒體經費脫離年度政治攻防。」羅世宏表示，只要公視的核心經費仍須逐年重新協商，類似的刪凍攻防就會一再重演。問題不在於哪一屆國會或哪一個黨團刪得比較多，而在於台灣至今沒有建立一套兼顧經費穩定、民主監督與績效問責的制度。

羅世宏建議，較可行的方向，是借鏡BBC的多年期資金協議（multi-year funding settlement），為公視建立多年期法定經費制度。多年期保障並不表示一次撥付數年預算，也不會排除立法院、審計部門及社會的監督。重點是預先確定一段期間內的經費基準、調整公式與例外條件，讓年度預算依照既定法律框架編列，而不是每年從零開始議價。

公共媒體 藍白 公視

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