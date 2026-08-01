再酸北宜高鐵 張景森籲陳世凱：看看日本為何沒有「政治歡樂線」

交通部長陳世凱近期赴日參加台灣高鐵新車出廠儀式，前政務委員張景森呼籲陳世凱，應研究一下為什麼日本比較不會出現「政治歡樂線」。他強調，日本的制度設法讓政治人物在歡呼之前「讓國民先看看帳單」。不讓任何人只享受剪綵的快樂，卻不承擔決策的代價。

陳世凱近期與高鐵董事長史哲赴日，參加台灣高鐵N700ST新型列車出廠儀式，並以日本新幹線為例指出，日本高鐵歷經60年發展，路網從約515公里延伸至2956公里，顯示軌道建設會隨著國家發展持續擴展與完善針對。張景森再次於在臉書貼出長文，呼籲陳世凱應該在日本多留幾天，研究一下為什麼日本比較不會出現「政治歡樂線」。他指出，日本新幹線延伸到2000多公里，都是嚴格遵照法律程序，可不是隨著選舉和政治胡亂延伸。

他指出，過去日本國鐵長期受到政治介入、地方建設要求，政治化非常嚴重。到1987年國鐵將近破產，累積長期債務高達37.1兆日圓，其中相當部分最後仍須由政府及國民承擔。受到這個教訓，日本目前比較不容易出現毫無節制的政治支票，原因不是日本政治人物比較高尚，而是改革制度不讓任何人只享受剪綵的快樂，卻不承擔決策的代價。

張景森分析，在日本，地方政府也必須拿真金白銀出來參與新幹線建設，負擔1/3建設費，他形容：「當縣民不只得到一座車站，還會收到幾十年的債務帳單，公共討論也會自然嚴肅起來。」但在台灣卻是地方訴諸情緒勒索，十分簡單粗暴。

其次，日本新幹線不是政治人物宣布就可以動工，必須有5項條件：穩定財源、營運收支可行、投資效益成立、營運JR公司同意，以及平行在來線經營分離取得沿線地方政府同意。因此必須在動工前回答「錢從哪裡來？旅客有多少？票價多少？營運會不會虧損？既有鐵路會不會被掏空？」等問題，而不是通車後再研究。

第三，營運的鐵路公司有權說不，不會出現政府負責做夢、鐵路公司負責賠錢的荒謬局面。但在台灣，高鐵公司若不聽話就換掉高鐵公司董事長。

此外，新幹線沿線的地方政府也必須評估新幹線通車後，接手經營既有鐵路的經營前景。新幹線不是從天上掉下來的一條新路，而是會重新分配整個區域鐵路系統的客源與財務。日本制度要求把這些後果一起攤在桌上，地方自然不容易只報喜、不報憂。在台灣則很簡單粗暴，高鐵搶走台鐵的生意沒關係，派一個聽話的去當台鐵董事長就行了。

張景森最後指出，效益不是靠形容詞證明：「促進觀光」、「帶動發展」、「區域平衡」、「改變國土結構」都不能只是口號，必須轉化成旅次、時間節省、營運收入、建設成本與社會效益。他質疑，在台灣若這些數字太難看，就會說國家建設不能只看經濟跟財務數字，還要注意ooxx，然後動用媒體、網紅、網軍全面洗版。

他強調：日本不是沒有政治，但它至少設法讓政治人物在歡呼之前，讓國民先看看帳單。