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影／李洋避談「罰站」爭議 陳其邁：金牌選手撐得住 該打屁股是立院

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
運動部長李洋今天出席高雄三民運動中心。記者郭韋綺／攝影
運動部長李洋今天出席高雄三民運動中心。記者郭韋綺／攝影

運動部長李洋上月30日赴立法院教育及文化委員會報告，國民黨召委羅廷瑋與民進黨立委陳培瑜為發言程序爆發口角，李洋一度站在備詢台前約10分鐘，遭質疑「罰站」。李洋今出席高雄三民運動中心開幕，被媒體問及是否委屈或疲累，他未正面回應；高雄市長陳其邁說，金牌選手撐得住，該打屁股的是立法院。

李洋表示，今天最重要的是出席運動中心落成啟用，未來運動部也將持續與地方政府合作，完善全台運動設施，提供國人更好的運動環境，推動全民運動。

外界關注罰站爭議，李洋說，盼社會聚焦在運動部赴立法院的主要目的，也就是討論電競是否應訂立專法，他重申，運動部不支持針對特定運動項目另立專法，認為依現行「國民體育法」及「運動發展條例」即可推動相關政策。

李洋指出，運動部已在明年度編列3000萬元預算支持電競發展，未來也將與電競選手、產業代表及專家學者召開座談，了解實際需求，讓各項運動都能獲得均衡發展，也是運動部未來努力的方向。

市長陳其邁今力挺李洋，他說以李洋身為奧運金牌選手的歷練與心理素質，面對外界質疑「罰站」一事應該都能承受，但真正會打擊運動員士氣的，是體育預算遭到延宕或影響運動發展。

陳其邁表示，李洋部長是奧運金牌選手EQ、見過的場面很多，立法院備詢都是小菜一碟，真正會讓一名運動選手受到打擊的，不是個人遭遇，而是立法院若未能支持體育發展，讓預算無法通過或扯體育政策後腿。

陳其邁說，如果運動選手沒有獲得足夠支持，「預算那麼久沒有過或扯後腿，我想選手都會很失望，體育界也會很失望」。

他認為不需要替李洋加油打氣，李洋一定撐得住，「反而是立法院要打屁股」，朝野應共同支持體育政策與預算，作為運動員最堅強的後盾。

運動部長李洋（右二）今天出席高雄三民運動中心，右為高雄市長陳其邁。記者郭韋綺／攝影
運動部長李洋（右二）今天出席高雄三民運動中心，右為高雄市長陳其邁。記者郭韋綺／攝影

陳其邁 李洋 金牌

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