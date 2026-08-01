被黃偉哲放深偽音檔回敬 蔣萬安：國家暴力箝制言論自由

針對國民黨新媒體部前主任韋淳祐，使用AI合成賴清德總統聲音製作「油不得你」影片，被刑事局調查，蔣萬安力挺指出，影片是他委託團隊製作，「有事衝著我來」。台南市長黃偉哲昨天北上立法院舉行記者會，除播放深偽蔣萬安聲音的音檔回敬，並問蔣萬安，「有人這樣深偽你的聲音，你能接受嗎？」，並嗆蔣萬安是「深偽科技佛地魔」。蔣萬安上午參加北市115學年度校長布達、宣誓及交接典禮受訪表示，應回到問題根本，為什麼要用國家暴力箝制言論自由、製造寒蟬效應？

蔣萬安說，AI很多人用，重點是做什麼。如果拿來詐騙，絕不容許；如果是侵害別人的權益，也不行；如果是來做科普，問題在哪裡？其實還是要回到問題的根本，為什麼要用國家暴力來鉗制言論自由？來製造寒蟬效應？

針對台北市長蔣萬安（中）力挺國民黨新媒體部前主任韋淳祐，使用AI合成賴清德總統聲音，昨天被台南市長黃偉哲播放深偽蔣萬安聲音的音檔回敬，蔣萬安表示，應回到問題根本。記者胡經周／攝影