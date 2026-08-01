黃偉哲嗆「深偽科技佛地魔」蔣萬安回擊：為何用國家暴力箝制言論自由

台南市長黃偉哲昨北上立法院參加記者會，斥台北市長蔣萬安是「深偽科技佛地魔」。蔣萬安上午受訪時反問，為什麼要用國家暴力來箝制言論自由，製造寒蟬效應？

國民黨新媒體部前主任韋淳祐，使用ＡＩ合成賴清德總統聲音製作「油不得你」影片，被刑事局調查，蔣萬安聲援指出，影片是他委託團隊製作，「有事衝著我來」。黃偉哲昨北上立法院參加記者會，不僅斥蔣萬安的行為是犯罪，還播放深偽蔣萬安聲音的音檔，問蔣萬安，「有人這樣深偽你的聲音，你能接受嗎？」

蔣萬安上午參加北市115學年度校長布達、宣誓及交接典禮受訪指出，AI很多人用，重點是做什麼。如果拿來詐騙，絕不容許；如果是侵害別人的權益，也不行；如果是來做科普，問題在哪裡？其實還是要回到問題的根本，為什麼要用國家暴力來鉗制言論自由？來製造寒蟬效應？

蔣萬安也質疑，為什麼中聯油品總經理竟然會參加政府關鍵的專家會議？為什麼那麼害怕民眾討論致癌物油品對人體的危害？所以到底是誰在護航？誰是門神？