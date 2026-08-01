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遭指助太子集團陸籍人士來台 林思銘競辦：依法受理陳情非關說

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
立委林思銘辦公室強調，對於任何未經充分查證、足以損害本辦公室及林思銘委員名譽之不實影射、錯誤連結或失衡報導，深表遺憾，並將保留一切法律權利。聯合報系資料照
立委林思銘辦公室強調，對於任何未經充分查證、足以損害本辦公室及林思銘委員名譽之不實影射、錯誤連結或失衡報導，深表遺憾，並將保留一切法律權利。聯合報系資料照

國民黨立委林思銘近日捲入百億聖石吸金案，被媒體報導幫忙太子集團幹部邀請18位陸籍人士來台。林思銘辦公室今天聲明，任何中國大陸人士申請來台，均須依法接受主管機關獨立審查，並非任何民意代表可以左右決定，依法受理陳情，不等於介入審查；了解案件進度，不等於要求核准；請主管機關回覆審查結果，更不代表能夠影響行政決定。

林思銘辦公室聲明表示，依法受理陳情、請願是民意代表的職責；至於依法審查案件，是行政機關的權責。二者職責不能被污名化，權責亦不能被混為一談。任何中國人士申請來台，均須依法接受主管機關獨立審查，並非任何民意代表可以左右決定。

林思銘辦公室強調，從未要求任何機關放寬審查標準、核准特定案件，也從未對承辦機關或承辦人員施壓，更未介入任何行政裁量。且了解行政程序及案件進度，是依法受理陳情的正常作業，並非關說或施壓。

林思銘辦公室說，依法受理陳情，不等於介入審查；了解案件進度，不等於要求核准；請主管機關回覆審查結果，更不代表能夠影響行政決定。然而有媒體刻意將不同時間、不同性質、不同案件相互連結，容易造成社會誤解。

對此，林思銘辦公室強調，對於任何未經充分查證、足以損害本辦公室及林思銘委員名譽之不實影射、錯誤連結或失衡報導，深表遺憾，並將保留一切法律權利，以維護名譽及合法權益。「我們願意接受司法檢驗，也願意接受社會監督；但民主法治社會應以證據說話，而不是以臆測定罪、以標題審判，更不能將依法受理陳情的民意代表職責，扭曲成違法關說。」

林思銘 太子集團 中國大陸

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