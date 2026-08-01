NCC今起「無委員」 林楚茵：藍白領人民納稅錢卻集體擺爛

國家通訊傳播委員會（NCC）委員現有4名空缺，現任3位委員任期今屆滿，行政院日前再提新名單，尚待立法院審查，因此今起進入無委員在任的空窗期。民進黨發言人、立委林楚茵表示，審查人事案是立委的憲法法定職責，「不是藍白的政治人質！」更批藍白領納稅錢卻毀憲亂政。

林楚茵表示，今天是8月1日，因為藍白惡意杯葛人事同意權，監察院與NCC從今天起正式歷史性進入「零委員、完全空窗」的癱瘓狀態，NCC成立20年首度零委員，行政院早已送出名單，藍白堅持不審，導致700多件廣電換照、違規裁罰等民生案件全因為沒有委員無法進行。

「不敢修憲廢監察院，只敢擺爛！」林楚茵指出，藍白現在突然又在喊廢監院，真有本事就光明正大提案走「修憲程序」，憲法現在還沒改，監察院就是法定的憲政機關。藍白就是不敢真正修憲，才用「死卡人事案」這種偷雞摸狗的卑劣手段強行擺爛。

林楚茵表示，審查人事案是立委的憲法法定職責，不是藍白的政治人質，領人民納稅錢卻集體擺爛、癱瘓政府運作，「這就毀憲亂政！」