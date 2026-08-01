賴總統：台美攜手打造無人機非紅供應鏈

賴清德總統昨接見美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉訪問團時表示，無人載具已成為現代防衛不可或缺的戰力，台灣具備半導體、資通訊及精密製造等優勢，期待台美攜手打造安全可信賴的非紅供應鏈，提升民主夥伴研發量產能力，更迅速回應國防及國際市場需求。金映玉則敦促立法院盡快通過完善的無人載具條例，推動採購與製造。

賴總統在會晤時表示，政府除提出無人載具採購特別預算，也已依據國防需求，推動無人機從研發、測試走向量產；中科院近期並通過美國國防供應鏈嚴格的資安評鑑，展現台灣接軌國際規範及保護關鍵技術的能力。台灣也期待與美國攜手打造安全、可信賴的非紅供應鏈，全力發展無人機產業，提升民主夥伴的研發及量產能力，更迅速回應國防與國際市場需求。

金映玉表示，台灣採取愈多具體行動，美國就能給予台灣更多支持；嚇阻是無法獨自達成的，必須要相互配合，以利提供所需的協助。

金映玉指出，她肯定台灣承諾將國防預算提升至國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五，今年稍早也通過七八○○億元國防特別預算；如今，很高興看到台灣正在擬定新的無人載具採購相關條例，從烏克蘭戰事可見，台灣必須大規模採購並製造無人機，時間緊迫，完善的無人載具條例必須盡早通過。

金映玉表示，通過無人載具條例並不是台灣努力的終點，台灣在國防上邁出的每一步，包括強化後備戰力等措施，都將使世界各地的自由人民更加堅定，抵抗中國共產黨的惡意企圖，美國國會採取這些行動，都是為了展現對台灣的持續支持，並期待與台灣進一步討論及展開後續行程。

金映玉會後在總統府表示，希望立法院能夠發出強烈的需求訊號，盡可能多地製造與採購無人機，而且要盡快去做。