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監委新人事 立院9月29日投票

聯合報／ 記者王小萌唐筱恬蔡晉宇／台北報導

第六屆監察委員任期於昨天屆滿，總統府已提名下屆監委，立院昨天決定九月廿九日行使人事同意權投票民眾黨昨於監察院前揭幕「熄燈日紀念碑」，批評監察院長期監督失靈、包庇權貴、監委失格，主張廢除，將監察權與審計權回歸國會。對此，監察院表示尊重，呼籲各界理性討論監督。

民眾黨立委許忠信指出，長達六年任期中，監察院收件高達八點二萬件人民陳情案，卻僅完成調查一三○○多件，平均每位監委一個月僅處理○點六件，卻領著部長級薪資並享有專屬配車，浪費納稅人血汗錢。獲續任提名的副院長王榮璋，六年來僅調查廿八案，屬績效最低落的「肥貓」監委。民眾黨堅定主張廢除監考兩院，落實行政、立法和司法三權分立，才能讓國家憲政體制長治久安。

修憲委員會召集人、民眾黨立委王安祥說，民眾黨去年就啟動召開修憲委員會的程序，民眾黨主張「廢院不廢權」，將監察權與審計權回歸國會。

立法院長韓國瑜昨天舉行朝野協商，決定九月廿九日邀請行政院長卓榮泰施政報告，當天報告完畢不詢答；上午十時舉行監察院人事同意權案記名投票表決。

監察院表示，尊重各界對監察制度的討論及監督，但公共評論仍應以客觀事實為基礎，而非流於情緒性批評或政治攻防，更不宜因個別案件處理結果未符特定期待，就全盤否定監察院依法行使職權及多年監察成果，以免誤導社會大眾，亦無助於理性公共討論。

投票 監委 韓國瑜 民眾黨

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