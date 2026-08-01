監委新人事 立院9月29日投票

第六屆監察委員任期於昨天屆滿，總統府已提名下屆監委，立院昨天決定九月廿九日行使人事同意權投票。民眾黨昨於監察院前揭幕「熄燈日紀念碑」，批評監察院長期監督失靈、包庇權貴、監委失格，主張廢除，將監察權與審計權回歸國會。對此，監察院表示尊重，呼籲各界理性討論監督。

民眾黨立委許忠信指出，長達六年任期中，監察院收件高達八點二萬件人民陳情案，卻僅完成調查一三○○多件，平均每位監委一個月僅處理○點六件，卻領著部長級薪資並享有專屬配車，浪費納稅人血汗錢。獲續任提名的副院長王榮璋，六年來僅調查廿八案，屬績效最低落的「肥貓」監委。民眾黨堅定主張廢除監考兩院，落實行政、立法和司法三權分立，才能讓國家憲政體制長治久安。

修憲委員會召集人、民眾黨立委王安祥說，民眾黨去年就啟動召開修憲委員會的程序，民眾黨主張「廢院不廢權」，將監察權與審計權回歸國會。

立法院長韓國瑜昨天舉行朝野協商，決定九月廿九日邀請行政院長卓榮泰施政報告，當天報告完畢不詢答；上午十時舉行監察院人事同意權案記名投票表決。

監察院表示，尊重各界對監察制度的討論及監督，但公共評論仍應以客觀事實為基礎，而非流於情緒性批評或政治攻防，更不宜因個別案件處理結果未符特定期待，就全盤否定監察院依法行使職權及多年監察成果，以免誤導社會大眾，亦無助於理性公共討論。