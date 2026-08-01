AI深偽…黃偉哲播蔣萬安假音檔 北市府：民進黨雙標

國民黨新媒體部前主任韋淳祐，使用ＡＩ合成賴清德總統聲音製作「油不得你」影片，被刑事局調查，台北市長蔣萬安聲援指出，影片是他委託團隊製作，「有事衝著我來」。台南市長黃偉哲昨北上立法院參加記者會，不僅斥蔣萬安的行為是犯罪，還播放深偽蔣萬安聲音的音檔，問蔣萬安，「有人這樣深偽你的聲音，你能接受嗎？」

黃偉哲說，未經他人同意，用ＡＩ深偽聲音，製作他人未講過的話，這是犯罪行為；對於明顯違法事情，蔣萬安身為法律人卻力挺遂行政治目的的ＡＩ深偽，還把這樣的行徑當成言論自由，若這不是欠缺法律專業，就是故意說假話，請不要再力挺下去。

黃偉哲呼籲蔣萬安別成為力挺深偽科技的「佛地魔」。

在記者會現場，黃偉哲播放四段有蔣萬安聲音的音檔，其中第一段是真的聲音，是蔣萬安怒轟賴清德總統、行政院長卓榮泰，要求為了毒油處理不彰負責，道歉、下台，呼籲人民七二五站出來對賴政府怒吼。

台南市長黃偉哲（右）昨天呼籲台北市長蔣萬安，別成為力挺深偽科技的佛地魔。記者曾吉松／攝影

第二段音檔談到故總統蔣介石在台實施二二八及白色恐怖，是為了維繫蔣家在台灣的永久執政的手段；第三段談到，蔣介石不僅在國共內戰中殺害中國人無數，更是二二八事件殺害台灣人的元凶，蔣家是台灣民主的障礙；第四段則是說，台灣人受夠蔣介石二二八及白色恐怖的獨裁暴行，呼籲台灣人站出來追求真相、正義，讓蔣家受到歷史的嚴懲。

黃偉哲說，「以其人之道還治其人之身」，後面三段音檔皆ＡＩ深偽合成。他要問蔣萬安，「有人這樣深偽你的聲音，你能接受嗎？」

民進黨立委王定宇質疑，若首都市長支持深偽是言論自由的話，會讓台灣成為詐騙集團的犯罪天堂。

對此，研考會主委殷瑋表示，黃偉哲公然承認不但深偽，而且是用蔣萬安的聲音；檢警調本來要查的是韋淳祐，府院黨追加蔣萬安，在這場記者會之後，也必須要去查黃偉哲了。

北市副發言人魏汶萱表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋稱「利用ＡＩ偽造政府首長聲音散布不實內容，會破壞人民與政府之間的信任，也應予以譴責。」但同天，黃偉哲公然發布以ＡＩ合成蔣萬安聲音、捏造從未說過內容的錄音，民進黨一邊高喊反對聲音偽造，黃偉哲卻一邊示範、公開散布，若不是精神錯亂、就是雙標。